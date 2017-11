Zo start je met een bullet journal

To do’s en andere lijstjes op losse papiertjes schrijven, echt handig is het niet. Een bullet journal kan je helpen met plannen, wensen en ideeën, en het blijkt verrassend eenvoudig.

Hoe het werkt? Zoals gezegd heb je een opschrijfboekje nodig. Je kunt bijvoorbeeld een speciaal bullet journal bestellen (liefst met genummerde pagina’s), maar elk ander leeg schriftje voldoet. Kies wel het liefst iets moois, zodat je het graag gebruikt. En het moet ook makkelijk mee te nemen zijn, want je draagt je BuJo overal bij je. Verder houd je een pen of potlood in de aanslag en je kunt van start. Je reserveert een spread voor een index zodat je dingen terug kunt vinden, je nummert alle pagina’s (als dat nog niet gedaan is), je gebruikt een paar pagina’s als jaarplanner en maakt een spread waarin je de belangrijkste data en taken voor de komende maand noteert. (Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet; op deze website wordt het allemaal haarfijn uitgelegd.)

Vervolgens zet je op een nieuwe pagina de datum van vandaag en maak je je to do-lijstje. Wat onder de categorie ‘taak’ valt, krijgt een stipje bij wijze van bulletpoint, gebeurtenissen krijgen een rondje, notities een streepje. In de kantlijn, dus links van de stipjes, kun je extra tekens noteren, bijvoorbeeld een sterretje om aan te geven dat de taak speciale aandacht verdient of voorrang heeft. Wanneer een taak is afgerond, maak je van het stipje een kruisje. Je streept dus niks door! En dat vind ik zo geweldig aan dit systeem: je creëert op deze manier een logboek en dagboek ineen. Want je kunt het zo uitgebreid maken als je wilt. Overigens kun je ook andere symbolen gebruiken, als je zelf maar weet wat ze betekenen.

Zet erbij wat voor weer het was, rond de dag af met een korte opsomming van de fijne dingen die gebeurd zijn (kan met steekwoorden), noteer een grappige uitspraak van je kind, wie er die dag onverwacht langskwam of dat de knoppen in de tuin al op springen staan. Maar wil je je BuJo puur en alleen als to do-lijstje gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook. Aan het eind van de maand bekijk je welke stipjes nog niet in kruisjes zijn veranderd. Je zult zien dat sommige openstaande taken niet meer relevant zijn, maar de rest hevel je over naar de volgende maand. Dat geeft overzicht en veel meer rust in je hoofd.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Federica Santaroni @Feebujo