Doe mee met Flow’s reflectie-uurtje op maandag 18 januari

Doe je mee met ons reflectie-uurtje? Een inspirerende online sessie waarin je terugkijkt op het afgelopen jaar en nadenkt over wat je wilt meenemen de komende tijd. Meedoen is gratis.

Het afgelopen jaar was voor velen een rollercoaster. De wereld kwam eerst tot stilstand, en veranderde daarna in sneltreinvaart. Dat vroeg nogal wat van ons: een nieuwe manier van werken, aanpassingen in het dagelijks leven en op een andere manier contact met elkaar hebben.

Het begin van het nieuwe jaar lijkt ons een goed moment om eens terug te blikken en stil te staan bij wat we hebben geleerd. Over onszelf, en waar we ons prettig bij voelen. Over de keuzes die we maakten en wat die betekenden. Over wat we mee willen nemen naar de toekomst.

Vandaar Flow’s online reflectie-uurtje, speciaal op Blue Monday op maandag 18 januari, georganiseerd samen met Museum van de Geest.

Wat gaan we doen?

Flow’s Creative director Irene Smit deelt (aan de hand van mooie illustraties en quotes) de inzichten uit Flow waar ze de afgelopen maanden iets aan heeft gehad. Vervolgens vertelt mindfulnesstrainer Karin Hoens – die voor Flow ook de Instagram training ontwikkelde omtrent andere keuzes maken – over de zes G’s. Want je hebt niet altijd in de hand wat er gebeurt, maar wel hoe je erop reageert. Deze oefening met de zes G’s maakt je daar bewust van.

Hoe doe ik mee?

Het Flow reflectie-uurtje is maandag 18 januari van 12:00 tot 13:00 uur.

Je gratis aanmelden kan hier.

Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com