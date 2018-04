Een festival over thee

Op zondag 22 april vindt de derde editie van het FesTEAval plaats in DeFabrique in Utrecht. Een evenement dat helemaal in het teken staat van thee. Het thema van dit jaar is ‘Time for me, time for tea’.

Je vindt er de grootste theemarkt van Nederland, kunt er ontdekken welke thee het beste bij je past en er zijn workshops: onder meer over wat je nodig hebt voor een goede kop thee en de positieve eigenschappen van Matcha (poedervormige, groene thee). Mocht je even iets anders willen dan thee proeven, dan zijn er meditatiesessies, yogalessen en andere work-outs. En in het Theecafé kun je luisteren naar singer-songwriters zoals Flemming en SERA.