Een ode aan de mantelzorgers

Even tot jezelf komen, rust nemen of de stilte opzoeken. Het is zo belangrijk in onze drukke levens. Voor de 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland al helemaal, want zij hebben er vaak dagelijks een extra taak bij.

Onze collega’s van weekblad Margriet brengen in hun editie van deze week een ode aan de mantelzorger. Samen met MantelzorgNL zijn ze bovendien een petitie gestart waarmee ze een mantelzorgvrije week mogelijk willen maken. Zodat het makkelijker wordt voor alle mantelzorgers om op vakantie te gaan en vervangende zorg voor hun naasten te vinden, zonder gedoe.