Flow promo: een raam vol

In dit blog laat Flow’s beeldredacteur Marjolijn zien hoe ze de stiften van edding gebruikt, met het raam als één groot tekenvel.

Raamtekenweken

Van 13 november t/m 22 december zijn de Nationale Raamtekenweken. Aan dit evenement kan iedereen meedoen, het enige wat je nodig hebt is een raam en krijtstift. edding heeft speciale krijtstiften waarmee je wat je maar wilt op je raam kunt tekenen (en er later ook weer af kunt vegen). Een quote bijvoorbeeld in mooie letters, bloemen of een tekening of patroon. Maak je een foto van je raam en post je die met de hashtag #raamtekenweken, dan maak je ook nog eens kans op een prijs. Meer informatie? Kijk op Raamtekenweken.nl

Aan de slag

Marjolijn: ‘We hebben een aantal illustraties gekozen die je kunt downloaden (zie de links onderaan). En zo doe je het:

Stap 1: je zoekt een illustratie of quote uit en print deze zo groot als je hem op het raam wilt hebben.

Stap 2: plak deze print aan de buitenkant van het raam vast met washi tape (maskingtape). Let op: zorg ervoor dat de voorkant van de uitgeprinte illustratie tegen het raam aan zit.

Stap 3: nu ga je binnen met de stiften aan de slag en de illustratie overtrekken, dit is het leukste onderdeel!.

Stap 4: verwijder de geprinte illustratie van het raam en je bent klaar.’

Downloadbare Flow winter-illustratie

Raamtekening quotes:

Raamtekening winterillustraties die zijn geïllustreerd door Flora Waycott:

Raamtekening herfstbladeren, geïllustreerd door Maartje van den Noort: