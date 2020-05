Een verse blik op je voorjaarsschoonmaak

Wanneer we besluiten om weer aan onze jaarlijkse voorjaarsschoonmaak te beginnen, hebben we soms de neiging zo veel mogelijk weg te gooien, zodat ons huis daarna lekker leeg en opgeruimd is.

Leeg en opgeruimd: dat klinkt fijn. Een terugkerend probleem met deze gedachtegang is alleen dat je al snel in een vicieuze cirkel terecht kunt komen: naarmate het jaar vordert, komen er steeds weer spullen bij – en volgend jaar begin je weer opnieuw. Er zijn andere manieren om je huis (en hoofd) meer rust te geven.

Vier stapels

Wanneer je je huis gaat ontspullen, is het handig om vier stapels te maken: Weggooien, Weggeven, Houden en Upcycle. Probeer om zo min mogelijk in de vuilnisbak te gooien, en zo veel mogelijk aan goede doelen, vrienden en familie te geven die je oude spullen opnieuw waarderen en een nieuwe leven geven. Of je kunt dit zelf proberen; door iets nieuws te maken van iets ouds.

Upcycle-inspiratie

Probeer je spullen in een ander licht te zetten voordat je ze weggooit. Hoe? Kijk met nieuwe ogen naar het object: wat kan het anders zijn? Bijvoorbeeld:

Maak van dat oude theekopje een schattig potje voor je kleinere planten.

Probeer het trapje met missende trede om te bouwen tot een boekenkast, voor al die stapels boeken waarvan je het niet over je hart krijgt om ze weg te doen.

Je kunt ook oude gloeilampen verbouwen naar hangende vaasjes.

Laat je creativiteit zijn gang gaan en zie de voorjaarsschoonmaak als een kans om je huis op te vrolijken. Als je het echt even niet meer weet: probeer dan te zoeken naar wat inspiratie op Pinterest. Er zijn veel tips en tutorials te vinden over het hergebruiken van spullen voor andere doeleinden. En wie weet, misschien blijkt het dat je hierdoor nog gelukkiger bent met het eindresultaat dan ooit.

In dit blog delen we drie website met upclycle-tips.

Wat kan weg, wat mag blijven? In ons boekje Keep What You Love staan inspiratie en tips.

Tekst Moya Gorodecky Fotografie Adrien Olichon