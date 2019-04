Expositie ‘Visserstruien’ in het Klederdrachtmuseum

Als je bovenstaande afbeelding bekijkt, zie je waarschijnlijk niets geks. Gewoon een paar mannen in truien, toch? Die dragen we nu nog steeds. Maar vroeger liepen alleen mannen erin rond die visser van beroep waren.

Tussen 1870 en 1950 werd de nu bekende ‘kabeltrui’ exclusief voor vissers gemaakt. Alle mannen met een ander beroep droegen kostuums. Zag je iemand rondlopen in een trui, dan kon je er dus van uitgaan dat die persoon visser was. Toen auteur Stella Ruhe voor een boek in de geschiedenis van deze truien dook, ontdekte ze dat er tegenwoordig bijna niets over bekend is. Hedendaagse vissersdorpen wisten er niets vanaf.

Toch waren de truien honderd jaar geleden een belangrijk symbool van bekende vissersdorpen als Vlaardingen en Scheveningen. Er werd gespeculeerd dat ieder dorp een eigen patroon had met symbolen van bescherming en geluk. De schuine ruit staat bijvoorbeeld voor een godsoog dat bescherming biedt. Stella kwam erachter dat de vrouwen, die de truien uit hun hoofd breiden, vooral maakten wat ze zelf mooi vonden. En die kunst werd van generatie op generatie doorgegeven.

Er zijn weinig originele visserstruien uit die tijd bewaard gebleven. De vissers droegen ze totdat ze volledig versleten waren, en daarna werden ze gebruikt als poetslap. Uiteindelijk zijn er nog honderdzestig originele truien boven water gekomen – iets om zuinig op te zijn. Daarom verzamelde Stella foto’s, schetsen en breipatronen om de originele stijl van de visserstruien na te kunnen bootsen.

Inmiddels is de visserstrui niet meer weg te denken uit onze kledingkast. Het was onder anderen Coco Chanel die ze populair maakte onder een breder publiek. Maar dat wij er in de winter hip én warm bij lopen, hebben we toch echt aan de vissers te danken.