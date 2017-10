Flow promo: het goede leven in Toscane

TUI BLUE Il Castelfalfi ligt op het groene platteland van Toscane, omgeven door wijngaarden, olijfbomen, bossen en meren. Lisan en Dirk-Jan bezochten het onlangs.

Ha Lisan en Dirk-Jan, hoe zag jullie laatste vakantie eruit?

Lisan: “We zijn tien dagen naar TUI BLUE Il Castelfalfi in Italië geweest, een landgoed in Toscane. Het was een mooie mix van natuur, cultuur, lekker eten en relaxen in de zon. Eigenlijk gaat Dirk-Jan het liefst naar verre oorden om te luieren op een luxe resort. Ik kies liever voor een iets actievere vakantie en wil ook altijd wat van de omgeving zien. Maar een dagje bij het zwembad vind ik ook heel ontspannend. Tijdens deze vakantie kwam het allemaal samen.”

Kunnen jullie iets vertellen over de plek?

Dirk-Jan: “Onze aankomst daar leek op een scène uit een James Bond-film. We reden in the middle of nowhere, door oude dorpjes, sloegen een hoek om en ineens doemde dit gloednieuwe hotel op. Alles is van glas en heeft een heel bijzondere uitstraling.”

Lisan: “Het hotel is onderdeel van een middeleeuws dorpje dat helemaal is verbouwd. Ik voelde me er heel welkom, iedereen was vriendelijk en behulpzaam, ik had wel twee weken langer willen blijven.”

En hebben jullie nog activiteiten ondernomen?

Lisan: “We hebben Lucca en Pisa bezocht en zijn met een lokale gids naar Florence geweest.”

Dirk-Jan: “We spraken de wens voor een gids uit bij de dames van TUI BLUE, de lokale BLUE Guides, en zij hebben dat voor ons geregeld. Dat pakte heel goed uit. Dankzij de gids hoefden we bijvoorbeeld niet in de rij voor het museum Palazzo Vecchio.”

Lisan: “Ik ben normaal niet zo dol op activiteiten met een gids, omdat ze dan echt overal over vertellen, maar dit was fijn. De gids nam ons alleen mee naar de plekken die wij graag wilden zien en hij vertelde interessante dingen als wij ergens iets over vroegen.”

In Italië draait het natuurlijk ook om lekker eten?

Lisan: “Zeker! Dat begon al bij het uitgebreide ontbijt, waar je onder andere kon kiezen uit verschillende soorten sappen. We hebben ook een keer gedineerd in het restaurant van het hotel, het eten was daar heel goed en alles wordt bereid met biologische producten. Ik ben vegetariër en daar gingen ze heel soepel mee om. De app van TUI BLUE is ook heel handig. Je kunt er bijvoorbeeld nalezen tot hoe laat je kunt ontbijten, en je vindt er het menu van het restaurant.”

Dit is TUI BLUE

Bij TUI BLUE beleef je een echte ‘local’ experience. De lokale gidsen kennen de omgeving als geen ander en nemen je mee naar onontdekte plekjes. Ook kun je bij TUI BLUE genieten van heerlijke gerechten gemaakt van lokale biologische producten. Tijdens deze vakantie doe je precies waar je zin in hebt. TUI BLUE past bij mensen die hun bewuste levensstijl in de vakantie willen voortzetten. Er is alle aandacht voor beweging, ontspanning en goed en biologisch eten. TUI BLUE heeft vijf hotels: in Italië, Kroatië, Oostenrijk en twee in Turkije.

