Flow Promo: Slaap je fit en gezond

Lekker slapen en uitgerust wakker worden, dat is een utopie voor veel mensen. Maar voldoende slaap is belangrijk voor je gezondheid. Flow laat twee experts aan het woord en geeft tips voor een goede nachtrust.

Slaapcyclus

“Je slaapcyclus bestaat uit vier stadia: twee lichte slaapfasen, de diepe slaap en de droomslaap. Tijdens de diepe slaap vindt lichamelijk herstel en onderhoud plaats. Je huid vernieuwt, wonden genezen en je energieniveau wordt bepaald. De droomslaap is voor geestelijk herstel. Je geheugen krijgt een opfrisser en je verwerkt emoties”, aldus professor Johan Verbraecken van het Slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Je lichaam heeft voldoende tijd nodig alle stadia te doorlopen en te herstellen.”

Slaaptekort

Volgens slaapexpert Rob de Ron spreken we over slapeloosheid als je twee weken, zonder directe aanleiding, minder dan zeven uur per nacht slaapt. Slaaptekort kan al gauw voor vervelende klachten zorgen. Je voelt je minder fit en bent emotioneel uit balans. Je concentratievermogen holt achteruit en de simpelste taken kosten moeite. Uit onderzoek blijkt dat je met minder dan vijf uur slaap eigenlijk niet kunt functioneren. Wat kun je hier tegen doen?

Niet doen voordat je naar bed gaat:

Alcohol drinken

Je mobiel gebruiken of televisie kijken

Koffie drinken

Sporten

Een spannende film kijken

Wel doen voordat je gaat slapen:

Magnesium en/of melatonine slikken (raadpleeg je dokter)

Voor een frisse, donkere slaapkamer zorgen

Kruidenthee drinken met lavendel, kamille, valeriaan, hop en passiebloem

Slaapcursus

Als deze tips na vier weken niets opleveren, gaan ze volgens Rob de Ron averechts werken. Waarom? Omdat je telkens iets “moet doen” voordat je gaat slapen. In zijn slaapcursussen legt hij uit dat het probleem van slechte slapers is dat ze altijd bezig zijn. De oplossing is volgens hem om overdag pauzes te nemen en daardoor de batterij tussendoor op te laden. Hij leert cursisten daarom om een paar keer per dag een kwartier te mediteren en voor het slapen gaan de bodyscan te doen. Een oefening uit de mindfulness waarbij je als het ware met je geest je hele lichaam langs gaat. Begeleide bodyscans zijn op internet of via Spotify te vinden.

Het idee is dus: wil je goed slapen, dan moet je uitgerust naar bed gaan. Prettige bijkomstigheid: langer slapen is goed voor je huid. Tijdens de diepe slaap produceren je hersenen groeihormonen. Deze slimme stofjes vernieuwen je huid en verminderen vochtophopingen en verkleuringen.

Meten is weten

