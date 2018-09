Flow-promo: slow down in Maastricht

Bij een stedentrip denk je niet meteen aan vertragen, maar het kan juist een goede combinatie zijn. Heb je geen zin in een yogaweekend op de hei of een natuurhuisje met veel stilte, boek dan een Maastricht Midweekend. Je hebt de voordelen van een stad én je kunt het midweekend zo inrichten dat je uitgerust terugkomt.

Bij het Maastricht Midweekend verblijf je enkele dagen tussen zondag tot en met donderdag in Maastricht, als het wat rustiger is in de stad. Dit zijn onze favoriete midweekend-tips voor een paar dagen vertragen in Maastricht:

Slapen in het Townhouse Designhotel

Hartje centrum kan leuk zijn, maar het is wat rustiger om te overnachten in Wyck, een wijk met sfeervolle straatjes, gezellige cafés en authentieke winkels. Aanrader daar is het Townhouse Designhotel, een knus boutiquehotel waar álles fijn is. Zo is er een free little library waar je boeken uit kunt halen, je kunt een goudvis als huisdier op je kamer krijgen, en als je het Midweekend-arrangement boekt krijg je een kop ambachtelijke soep bij het inchecken. Ook mag je extra laat uitchecken (13.00 uur!) en krijg je een dag een vintage bike tot je beschikking waarmee je de hele stad kunt verkennen.

Tijd voor jezelf bij Cée

In het oude wachthuisje van het Servaasklooster, hartje Maastricht, kun je bij Cée terecht voor verschillende massages. Eigenaar Céryla Hendrikx is massagetherapeut én yin yoga-docent, en weet als geen ander je rug, schouders en nek weer in ontspannen stand te krijgen. Je kunt bij haar een fijn me time– of we time-moment boeken waarbij je handen worden vertroeteld en je een rug-, schouder- en nekmassage krijgt.

De stad verkennen

De leuke plekjes in de stad leer je het beste kennen als je met een local rondloopt, en dat is precies wat je kunt doen via het Midweekend-arrangement, waar een gratis toer met een local in zit. Aanrader is de ‘Hidden spaces, secret places’-stadswandeling op maandag en donderdag. Mooie upcoming wijk is de wijk Sphinx, loop vooral door de Sphinxpassage.

Paper lovers gaan naar Boekhandel Dominicanen

Word je ook zo rustig van boeken? Dan mag je zeker boekhandel Domicanen, gevestigd in een 700 jaar oude kerk, niet overslaan. Door de Engelse krant The Guardian werd de winkel een ‘bookshop made in heaven’ genoemd, en zo voelt het ook. Je kunt een rondleiding krijgen op maandagen, en een lekkere latte drinken in het inpandige Coffeelovers.

Yin Yoga in de stad

Elke maandag om 9.30 uur kun je in het voormalige gerechtsgebouw het Dinghuis, dat dateert uit de Middeleeuwen, een gratis yin yoga-les volgen als je het Midweekend Maastricht hebt geboekt. Ook als je nog nooit yoga hebt gedaan, ga je dit lekker vinden. Bij yin yoga doe je vooral geen ingewikkelde houdingen maar neem je makkelijke houdingen aan die je lang volhoudt, waardoor je lichaam en geest tot rust komen. Het ideale begin van de maandagochtend!

Eten en drinken

In Maastricht zijn er natuurlijk eindeloos veel fijne plekjes voor een hapje en drankje, maar deze springen er voor ons echt uit door de ontspannen sfeer:

Wijnrestaurant Mes Amis zit vlak bij het drukke Vrijthof in een prettig rustig straatje. Eigenaar Annaline is vinoloog en weet alles van regionale wijnen, ze is zelfs ambassadeur van de Limburgse wijnmakers. Alle gerechten zijn hier even lekker en alles draait om de combinatie wijn en spijs. Een viergangen-verrassingsmenu kost € 39,50.

Café Lure is een Maastrichts stadscafé met fijn terras. Wat denk je van Luikse ballen of zuurvlees met skin-on friet? Op een mooi pleintje in het prachtige oude Jekerkwartier, net buiten het centrum.

Hoe werkt het?

Voor een Midweekend Maastricht (dat betekent dat je aankomt ergens tussen zondag en donderdag) ga je naar Maastrichtmidweekend.nl. Op deze site staat alles uitgelegd. Je kunt kiezen uit verschillende hotels die meedoen, en vervolgens allerlei extra opties selecteren.

Op een rijtje

Maastricht Midweekend is geldig van zondag tot en met donderdag.

Bij boeking van het Maastricht Midweekend ontvang je een speciale Midweekend Pas, die toegang geeft tot een exclusief aanbod in de stad.

Boek nu vanaf € 49 p.p.p.n. op Maastrichtmidweekend.nl.

Fotografie Hugo Thomassen, Petra Lenssen