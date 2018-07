Het geheim van creatieve retreats

Beginnende en ervaren crafters wereldwijd hebben het fenomeen ‘creatieve retreats’ al ontdekt. Wat maakt zo’n kunstweekend zo bijzonder?

Het verhaal van the Makerie begint zo’n zeven jaar geleden. De Amerikaanse Ali DeJohn is na een carrière als eventplanner een zelfverkozen en gelukkige stay-at-home-mom. Toch schuurt er iets, ze is zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Dat verandert wanneer ze op een creatieve retreat gaat. “Ineens realiseerde ik me weer wie ik nog meer ben, behalve een moeder. Creatief zijn maakte iets in me los. Ik kwam zo geïnspireerd en voldaan thuis, dat ik mijn vrienden diezelfde ervaring gunde. Dus besloot ik zelf een creatieve retreat te organiseren.”

Dat deed ze in haar eigen achtertuin in Boulder, Colorado. Ze liet makers en docenten overkomen en nodigde vrienden uit in de houten hutjes aan de voet van Chautauqua Mountain. “Ze konden er allerlei workshops volgen, van schilderen en naaien tot leren hoe je schoenen moet maken. Plezier in het maken stond voorop, niet of iets lukte of een mooi resultaat opleverde.” De reacties waren zo positief, dat DeJohn nog een retreat organiseerde. En zo ontstond geleidelijk the Makerie: creatieve weekenden waarbij alles draait om de lol van iets maken met je handen – of dat nu weven, haken, naaien of schilderen is.

Dicht bij de natuur

De retreats zijn geschikt voor beginnende en ervaren crafters. Veel deelnemers komen regelmatig terug. Elk jaar zijn er drie tot zes verschillende weekenden, soms rond één discipline, plus nog een aantal kleinere workshops. Behalve in thuisbasis Boulder zijn er inmiddels ook retreats van the Makerie op andere plekken in de Verenigde Staten en zelfs daarbuiten; vorig jaar vond de eerste internationale Makerie plaats in Frankrijk. Niet in een doorsneehotel of conferentieoord, maar altijd op een sfeervolle locatie, dicht bij de natuur.

Want volgens Ali DeJohn is de omgeving cruciaal voor inspiratie en creativiteit, net als persoonlijke aandacht van de docenten en een veilige, ontspannen sfeer. Lekker eten, wandelen, yoga of tai chi: het is allemaal onderdeel van de beleving van the Makerie. Sommige retreats organiseert DeJohn samen met andere partijen, zoals The Weaving Kind, een Instagram-platform van en voor weefliefhebbers. Zo’n 65 deelnemers kwamen naar Boulder en volgden workshops in uiteenlopende weeftechnieken.

DeJohn: “De mogelijkheden van de online wereld zijn fantastisch, maar kunnen niet op tegen echt contact. En dat is wat wij kunnen toevoegen aan zo’n platform. Door samen iets te maken, voel je je al snel met elkaar verbonden. Je deelt een liefde voor creativiteit en dan doet het er niet toe of je iets heel goed kunt of het nog aan het leren bent; je spreekt dezelfde taal.”

Tekst Annalot Boersma Fotografie the Makerie