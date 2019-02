Hoe houd je het opruimen vol?

Als je huis dan eindelijk is opgeruimd, wil je het ook graag netjes houden. Maar hoe doe je dat? Eigenlijk is het vooral een kwestie van jezelf wat simpele gewoontes aanleren.

Houd het klein

Neem je niet voor om een uur te gaan opruimen, maar tien minuten. De drempel is dan minder hoog en doordat je vol aan de slag gaat, krijg je heel veel gedaan. Ben je heel lekker bezig, dan kun je altijd nog wat langer doorgaan.

Maak je bed op

Het kost weinig tijd, maar maakt een heel verschil. Simpele gewoonte: zet na het slapengaan eerst even het raam open om het matras te laten luchten, ga ontbijten en maak daarna je bed op.

Tien minuten voor bedtijd

Trek er standaard tien minuten voor uit om het huis aan kant te maken voordat je naar bed gaat. Vuile kopjes in de vaatwasser, rondslingerende kleding in de kast of wasmand, schoenen in de gang. Zo struikel je in de ochtend niet over de rommel en ga je met een fris hoofd de deur uit.

Volle handen

Verlaat een ruimte nooit met lege handen. Loop je van de woonkamer naar de keuken, kijk dan altijd of je vuile vaat of afval mee kunt nemen. Loop je van je slaapkamer naar de badkamer, neem dan kleding mee die in de wasmand kan. Kost geen extra moeite en je ruimt onopgemerkt al best veel op.

Houd het aanrecht en gasstel schoon

Kleine moeite: even met een doekje en wat keukenspray over het aanrecht en gasstel nadat je hebt gekookt of afgewassen. Als etensresten al zijn aangekoekt, ben je juist veel langer bezig.

Tevreden met schoon genoeg

Heb je 80% van het opruimwerk gedaan, dan hoef je je niet blind te staren op de laatste 20%. En het is ook niet nodig om elke keer je hele boekenkast uit te mesten of de bovenkant van je kledingkast af te stoffen. Dat soort klusjes neem je gewoon even mee bij de grote schoonmaak.

Wees niet te streng voor jezelf

Op sommige drukke dagen lukt opruimen gewoon even niet. Als je er de dag erna tien minuten extra voor uittrekt, is het huis zo weer netjes.

Fotografie Paul Hanaoka/Unsplash.com