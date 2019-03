Hoe vind je werk dat je echt leuk vindt?

Soms is het een hele zoektocht: ontdekken wat voor werk écht bij je past. De Amerikaanse schrijver en fotograaf Scott Dinsmore herkent het. Hij zegde de baan op waar hij niet gelukkig werd en ging in de vier jaar erna op zoek naar wat hem wél blij maakte. Een rigoureuze stap die niet voor iedereen is weggelegd, maar misschien kunnen we wel iets opsteken van wat hij ontdekte over zichzelf.

Het eerste wat Dinsmore deed nadat hij zijn baan had opgezegd, was praten met mensen die hem inspireerden. Ook las hij meer dan driehonderd boeken over carrière en passie. Op een gegeven moment kwamen steeds meer mensen naar hem toe met de vraag: “Jij bent gestopt met je baan, ik vind die van mij ook niet meer leuk. Kunnen we eens praten?” Bij ieder gesprek dat hij voerde, stelde hij de volgende vraag aan ze: “Waarom doe je het werk dat je doet?” Tachtig procent van de mensen met wie hij in gesprek ging, stopte binnen twee maanden met hun baan. Dinsmore bleef zich in de kwestie verdiepen en bedacht een stappenplan waarmee je kunt ontdekken welk werk bij je past, waar je energie van krijgt en wat je gelukkig maakt.

Leer jezelf beter kennen “Als je niet weet waar je naar op zoek bent, zul je het nooit vinden,” zegt Dinsmore. “Er is niemand die het voor je gaat doen. Op school krijg je er geen les in en er is niemand die je vraagt wat jou nou eigenlijk jou maakt. Dat moeten we dus zelf uitzoeken. Probeer erachter te komen wat je grootste krachten zijn. Welke dingen doe je graag, zelfs als je er niet voor betaald krijgt? Waar bedanken andere mensen je voor? Die dingen maken je uniek. Het gaat er dus om dat je ontdekt waar je van nature goed in bent. De volgende stap is: uitvissen waarom we je keuzes maakt die je maakt. Doe je het voor familie, voor de mensen om je heen of voor je gezondheid, of vind je succes belangrijker? Door je dat af te vragen, kom je erachter wat je drijfveren zijn.” Durf te proberen Volgens Dinsmore zijn er twee redenen waarom we iets niet doen. 1: We vertellen onszelf dat we het niet kunnen. 2: Anderen vertellen ons dat we iets niet kunnen. De truc is om daar niet naar te luisteren en onszelf en de wereld te bewijzen dat we het wél kunnen. Dinsmore geeft het advies om klein te beginnen. Denk je dat je geen kilometer kunt rennen? Bewijs het tegendeel. En zo zijn er meer kleine stapjes die je kunt zetten om je zelfvertrouwen te vergroten. Zoek mensen op met dezelfde passie Dinsmore: “Jim Rohn verwoordde het zo mooi: ‘Je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je het meest omgaat.’ Het is niet motiverend om alleen om te gaan met mensen die denken in onmogelijkheden. Als anderen dezelfde uitgangspunten hebben als jij, haal je daar kracht uit en liggen dingen die eerst onmogelijk leken, ineens wel binnen handbereik.”

De TED Talk van Scott Dinsmore kun je hieronder bekijken.

Fotografie Annie Theby/Unsplash.com