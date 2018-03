Op Instagram doen we vaak goede ideeën op. Eentje in de categorie ‘dat we daar zelf niet op gekomen zijn!’ is de kookboekenclub. Victoria Smith (@sfgirlbybay) schrijft er zo enthousiast over dat je meteen zelf zo’n club wilt beginnen.

Het werkt simpel: één persoon kiest een kookboek uit en iedereen uit de groep maakt een gerecht uit datzelfde kookboek. het resultaat? Een smakelijke en gezellige potluck-avond én je kent het kookboek meteen van kaft tot kaft.

Kijk ook eens op het Instagramaccount van Victoria Smith.

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Ruby Taylor