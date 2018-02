Kruiden plukken in Rotterdam

Ga als je in Rotterdam bent ook even langs bij Rotterdamse Munt, een stadskruidentuin met honderd soorten kruiden en eetbare bloemen uit alle windstreken. Begin 2018 verhuisde de tuin naar een nieuwe permanente plek: boven op de spoortunnel aan de Rosestraat. De tuin – die wordt onderhouden door vrijwilligers en scholieren – is te bezoeken om kruiden te plukken, proeven en kopen, maar je kunt er ook gewoon even doorheen wandelen.

Voor meer info kun je kijken op de website van de stadskruidentuin.

Tekst Jeannette Jonker Illustratie Deborah van der Schaaf