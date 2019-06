Muziektheatervoorstelling Hanna van Hendrik

Actrice Johanna ter Steege nam het initiatief voor de bijzondere locatievoorstelling Hanna van Hendrik, waarin Johanna’s Twentse jeugd tot leven komt. Ook Huub Stapel speelt een grote rol in de theatershow – samen met tien koeien.

Johanna is nog klein als ze onder de kastanjeboom op het erf van de boerderij zit, uitkijkend over de landerijen, mijmerend over het leven. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? De voorstelling Hanna van Hendrik gaat over die vraag. In deze voorstelling word je als publiek gedurende drie seizoenen meegenomen in het leven van boerin Hanna en haar familie op het Twentse platteland in de jaren zeventig.

Er is een gevecht om de verkoop van de boerderij, die al drie generaties in het bezit van de familie is. Burgers nemen het heft in eigen hand en er ontstaan protesten tegen de ruilverkaveling. Johanna: “Ik wilde laten zien hoe belangrijk gewoontes en gebruiken kunnen zijn, en dat als dingen veranderen, dat dus ook verandert. Oude tradities worden nieuwe tradities, als het ware.”

Een veranderend decor

Extra bijzonder aan de theatervoorstelling, die plaatsvindt van 5 juni tot 21 juli 2019 in de enorme Hangar 11 van Vliegbasis Twenthe, is dat het publiek letterlijk meeloopt door het leven van Hanna. Regisseur Liesbeth: “We gaan het publiek, zo’n duizend man per avond, drie keer verplaatsen, zodat ze drie verschillende belevenissen hebben. Dat is heel belangrijk, want dan kijk je er tegenaan én zit je er middenin. Alsof je bij iemand binnen bent, op bezoek bent, en heel dicht in iemands leven komt.”

“We eindigen buiten, achter de hangar, in de natuur. Dat heeft iets overweldigends, waarmee je kunt laten zien dat de mens eigenlijk maar heel klein is ten opzichte van maatschappij en het lot. En dat het goed is om je over te geven aan de veranderingen in de wereld om je heen.”

Johanna ter Steege en Huub Stapel spelen Hanna en Hendrik, de regie is in handen van Liesbeth Coltof en het script is geschreven door Bouke Oldenhof. De muziek is geschreven en wordt uitgevoerd door Her Majesty, en extra bijzonder zijn de tien koeien die als figuranten in het stuk te zien zijn. Bij de kaartprijs is een maaltijd inbegrepen met (streek)gerechten en er staan foodtrucks op het terrein.

Fotografie ©Gerard Tonen