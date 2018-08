Omarm je creativiteit met The Art Beat Club

Ben je graag creatief bezig, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je het gevoel dat je vastzit? Illustrator en grafisch ontwerper Marenthe Otten begon The Art Beat Club.

Met de masterclasses die Marenthe bij de Art Beat Club geeft, hoopt ze deelnemers te inspireren en vertrouwen te geven. Of je nou veel of weinig ervaring hebt met dingen maken, last hebt van twijfels of blokkades of meer ruimte in je leven wilt maken voor creativiteit: iedereen kan meedoen om, zoals Marenthe het verwoordt, ‘zijn innerlijke kunstenaar te (her)ontdekken’.

In Marenthes eerste ‘Happy Art Masterclass’ ga je samen schilderen en tekenen, en wordt je creativiteit aangewakkerd met korte creatieve meditatieoefeningen. Je kunt experimenteren met verschillende materialen en maakt je eigen kunstwerk in een Moleskine-schetsboek (dat je na afloop mee naar huis mag nemen). En dat alles onder het genot van een vegetarische lunch en ander lekkers.

Fotografie Mike Petrucci/Unsplash.com