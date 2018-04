Flow promo: ontdek Maastricht

Rustig ontbijten, door de stad wandelen, winkelen, een museum bezoeken en genieten op een van de vele terrassen. Heb je zin om binnenkort een paar dagen weg te gaan? Maastricht heeft veel te bieden en is nu extra voordelig te boeken.

Charmante straatjes, pleinen met cafés en restaurants en fraaie kerken die uittorenen boven de historische binnenstad. Maastricht staat bekend om zijn sfeervolle uitstraling. In de stad en in de nabije omgeving is veel zien en beleven. Tijdens het Maastricht Midweekend – extra voordelig te boeken van zondag tot en met donderdag – is het net iets rustiger en ruimer in de stad.

Boekwinkel in een kerk

Bovenaan ons wensenlijstje voor Maastricht staat een bezoek aan Boekhandel Dominicanen. Deze bevindt zich in de Dominicanenkerk en is ooit verkozen tot mooiste boekhandel ter wereld. Een bijzonder decor om urenlang rond te dwalen.

Wandeling met tussenstop

In het Jekerkwartier kun je leuk wandelen. Er is een route via allerlei monumentale panden langs de oude stadsmuur naar het Stadspark Maastricht. Onderweg kun je pauzeren bij bakkerij en graanpakkerij De Bisschopsmolen. De molen is te bezichtigen en je kunt er vlaai eten en koffie drinken.

Museumbezoek

Het Bonnefantenmuseum heeft een aantal historische collecties en tentoonstellingen met hedendaagse kunst die regelmatig wisselen. Tot en met 13 mei zijn de portretten van fotograaf Robin de Puy te zien en later dit jaar is werk van de Amerikaanse kunstenaar en filmmaker David Lynch. Ook interessant is Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, en Museum aan het Vrijthof, met uiteenlopende tentoonstellingen.

En verder

Hou je van creatieve plekken, street art en industriële gebouwen? Dan is het Sphinxkwartier een aanrader. Deze wijk is volop in ontwikkeling en je vindt er veel leuke cafés, winkeltjes en een bioscoop (Cinema Lumière).

Maastricht heeft prachtige pleinen. Het Vrijthof is het bekendste en grootste. Je hebt er vanaf de vele terrasjes uitzicht op de Sint-Servaas Basiliek en op de toren van de Sint Jans Kerk.

Over de aanbieding