Podcast: de magie van zijn muziek

Voor De Grote Harry Bannink Podcast interviewde journalist Gijs Groenteman vrijwel iedereen die met componist Harry Bannink heeft samengewerkt, zoals Joost Prinsen, Hans Dorrestijn en Jenny Arean.

Groenteman: “De podcast als medium boort een heel nieuwe laag van creativiteit aan, fantastisch. Ik dacht meteen: dit is het ei van Columbus, hiermee kan ik helemaal doen wat ik zelf wil. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen en kan elk gesprek zo lang maken als ik wil. Los van de vraag of het commercieel interessant is, is het medium inhoudelijk gewoon erg fijn.

Over Harry Bannink wilde ik al heel lang wat doen. En dan niet over de liedjes die iedereen al kent, zoals Ja zuster nee zuster en alles van Annie M.G. Schmidt, maar juist over de duizenden andere pareltjes die hij heeft gecomponeerd. Alleen al die vierhonderd liedjes die hij maakte voor Het klokhuis. Ik ben gaan opnemen met mensen die met hem hebben gewerkt, waarbij we liedjes afspelen die ze samen hebben gemaakt. Dan is het er maar gewoon, dacht ik, die mensen zijn allemaal in de zeventig, het kan nooit kwaad om het vast te leggen.

De aflevering die ik met Willem Nijholt maakte, is me erg dierbaar. We zaten bij mij thuis te luisteren naar die liedjes – die nog steeds zo goed zijn – en Willem deed de danspasjes van Foxtrot weer mee. Ik vond het zo bijzonder. Ik heb niets ingekort, alle emoties, alle stiltes zitten er nog in.

Eerlijk gezegd dacht ik dat ik met een krankzinnig project bezig was, alleen maar leuk voor mezelf en mijn moeder. Dus de verrassing was groot toen het zo aansloeg en ik zo veel reacties ontving. Het is wijsheid achteraf, maar ik denk dat het komt doordat de muziek van Bannink zo magisch is. Het is allemaal zo goed en met zo veel liefde gemaakt. En doordat je in de podcast samen met de mensen die die liedjes met hem hebben gemaakt ernaar luistert, dringen ze nog meer tot je door.

Deze podcast noem ik altijd mijn ‘karma-project’. Ik verdien er niets mee, maar krijg er zo veel dankbaarheid voor terug. Ooit mailde iemand me dat hij zich soms iets minder eenzaam voelde als hij luisterde. Nou, daar kan toch geen verdienmodel tegenop.”

Vanaf september gaat De grote Harry Bannink podcast de theaters in. Kijk voor meer informatie op Degroteharrybanninkpodcast.nl

Tekst Jocelyn de Kwant Beeld De Grote Harry Bannink Podcast