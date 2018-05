Flow promo: vakantie in de natuur in SalzburgerLand

De hele dag gezonde berglucht om je heen, vanaf een terras genieten van het uitzicht op besneeuwde bergtoppen, een dagje op de e-bike, lekker eten, zwemmen, een wandeling door een kloof of de bergen maken… SalzburgerLand heeft alles voor een veelzijdige vakantie. Je kunt ervoor kiezen om te relaxen, maar ook om iets actiefs te doen.

In SalzburgerLand vul je je vakantie in zoals jij dat wilt. Zo is Grossarl de groenste vallei van de regio. Je kijkt je ogen uit naar velden vol bloemen. Je kunt hier perfect wandelen en uitrusten bij van de 40 berghutten in het dal. Het activiteitenaanbod van ‘Berg-Gesund’ brengt je terug naar de natuur en laat je de bergen op een heel andere manier beleven. Bijvoorbeeld met Alpenbloemenwandelingen onder begeleiding, yogawandelingen, een ‘onthaastdag’, tochten door het hooggebergte of door te gaan klimmen.

Niet ver van Grossarl ligt Goldegg. Goldegg is een prachtig rustiek dorpje middenin SalzburgerLand en aan de voet van de bergen. Je kunt van hieraf kiezen welk dal je wilt bezoeken. Goldegg zelf biedt ook veel leuks: twee meren om bij te luieren of een duik in te nemen, terrasjes, wandel- en fietspaden en prima restaurants. Bovendien staat er een kasteel waar onder andere schildercursussen worden gegeven.

Vanuit deze plaatsen kun je ook een dagje gaan toeren over de Grossglockner Hochalpenstrasse. Daarbij ga je met de auto naar meer dan 2.500 meter hoogte, omgeven door bergen, marmotten, een gletsjer en een prachtig uitzicht. Zo dicht op de bergen zijn ze nog indrukwekkender dan van een afstand. Na een dag toeren toch liever zelf weer actief de natuur in? Dat kan in de Salzburger Sportwelt. Hier kun je op een wandeling genieten van kabbelende beekjes, koele bergmeren en spannende paadjes. Er zijn ook speciale themawandelingen voor kinderen om kennis te maken met de lokale natuur. Liever op de fiets? Geen probleem, er liggen hier kilometers aan paden die geschikt zijn voor families, afdalingen voor mountainbikers en routes voor e-bikers.

