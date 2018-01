Shazammen in het museum

Vind je het leuk om meer te weten over een schilderij dat je in een museum ziet hangen? De app Smartify kan je daarbij helpen.

Smartify wordt wel de Shazam (een app om muziek te herkennen) voor kunst genoemd en het werkt net zo makkelijk: je richt de camera van je telefoon op een schilderij in een museum en de app vertelt je meteen de titel, kunstenaar, gebruikte materialen en het jaartal. Zet je ook de audio aan, dan hoor je van alles over de achtergrond en betekenis van het schilderij. Handig: je kunt je favorieten opslaan. Smartify is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Tekst Ellen Nij Bijvank Schilderij Johannes Vermeer/Rijksstudio