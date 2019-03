Starten met housesitting

Lijkt het je leuk om op een huis (inclusief huisdieren) te passen in binnen- of buitenland, maar weet je niet precies hoe je het moet aanpakken? We helpen je verder met dit complete stappenplan over housesitting.

Passen op het huis van een vreemde in een land naar keuze, het klinkt ideaal en in veel opzichten is het dat ook. Je hebt bijna geen kosten, je voelt je minder toerist omdat je niet in een hotel slaapt en je hebt altijd een huisdier om je heen. En ook voor de huiseigenaar is het prettig. Hond of kat of vis krijgt genoeg aandacht, iemand verzorgt de planten en omdat het huis is bewoond, hoef je je minder zorgen te maken over ongenode gasten. Maar hoe werkt het dan precies, dat housesitten? En welke websites zijn er allemaal?

Zo gaat housesitting in z’n werk

Als je eenmaal hebt besloten om housesitter te worden, waar begin je dan precies? Het is makkelijker dan je misschien denkt. Het enige wat je nodig hebt, is een goede, betrouwbare website en een aantal goede referenties. Hoewel het per website wat verschilt, is het basisprincipe dat je een profiel aanmaakt en dat zo volledig mogelijk invult, zodat huiseigenaren je genoeg vertrouwen om je uit te nodigen.

In zo’n profiel vertel je wat over jezelf, je beschrijft eerdere ervaringen met het zorgen voor huisdieren en geeft een karakterschets. Wie ben jij en waarom ben jij de meest geschikte persoon? Eigenlijk voelt het een beetje alsof je solliciteert, maar dan op een huis in plaats van een baan.

Zodra je een profiel hebt aangemaakt, is het belangrijk dat je een aantal referenties hebt. Op die manier horen de huiseigenaren ook van andere mensen dat je betrouwbaar en geschikt bent. Zo’n referentie kun je laten invullen door een collega, een goede vriendin of iemand op wiens huis je al eens hebt gepast. Hoe meer referenties, hoe sneller je een oppashuis vindt.

Op zoek naar een huis

Dan ga je een huis zoeken dat bij je past. Op de meeste websites verschijnen dagelijks nieuwe huizen van over de hele wereld. Villa’s in Azië, een appartement in het centrum van New York of een rijtjeshuis in Engeland. Klik je op een huis dat je interessant vindt, dan staan daar de details van de sit. Voor welke data de huiseigenaren een oppas zoeken, welke dieren zorg nodig hebben en eventuele bijzonderheden.

Vaak kun je ook zien hoeveel mensen al gereageerd hebben op het huis. In het begin van je avontuur is het aan te raden om voor huizen te gaan met wat minder reacties. Op die manier maak je als beginner meer kans om uitgenodigd te worden. Klinkt het allemaal goed, dan kun je een bericht sturen om te laten weten dat je interesse hebt. Vervolgens nemen de eigenaren contact met je op om te kijken of het een match is.

Is het moeilijk om gekozen te worden als je nieuw bent? Nee. Flow’s Bente is in oktober gestart als oppasser en merkte al snel hoe eenvoudig het is om een leuk huis te vinden dat bij je past. Ze reisde al twee keer af naar Engeland: ze ging eerst een volle week naar het platteland in de Cotswolds en paste in februari op een villa in Oxford. Beide goede ervaringen. Laat je dus niet tegenhouden omdat je nog weinig ervaring hebt, het gaat er vooral om dat je betrouwbaar overkomt.

Lees ook: Ontstressen met Bente: lief dagboek

Je eerste housesit

Hoera, je bent het geworden! Hoe nu verder? Ook daar bieden de meeste websites ondersteuning voor. Meestal volgt er een telefoon- of Skypegesprek met de huiseigenaren waarin je het hoe en wat bespreekt en elkaar wat beter leert kennen. Soms ontvang je een welkomstgids waarin alles tot in de puntjes staat uitgelegd. Van hoe de sloten op het huis werken tot de wifi-code. In enkele gevallen heb je alleen mailcontact om de details samen uit te werken. Het verschilt dus per sit, maar meestal loopt het allemaal vanzelf.

Heb je alle informatie die je nodig hebt, dan is het tijd om je reis te regelen en de koffer in te pakken. Bang voor annulering hoef je niet te zijn. Voordat je je aanmeldt bij een website voor housesitting, ondertekent zowel de oppasser als de huiseigenaar een overeenkomst waarin staat dat afmelden alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Als je ja zegt tegen een housesit, moet je dus zeker weten dat je in die periode beschikbaar bent.

Bentes tip: “Plan een housesit niet te vooruit. Dan heb je minder kans dat er iets tussenkomt en voorkom je teleurstelling. Mijn sit in Oxford voor eind februari lag bijvoorbeeld pas vast aan het begin van diezelfde maand.”

Ben je eenmaal daar, laat je dan als oppasser van je beste kant zien. Stel bij de kennismaking vragen waar nodig, zodat alles duidelijk is en je niet achterblijft met vragen. Zo vindt de ene eigenaar het fijn om dagelijkse updates te krijgen van een huisdier via de app, terwijl de ander de regel ‘geen nieuws is goed nieuws’ hanteert. Houd het huis opgeruimd en laat het schoon achter bij vertrek. Bentes tip: “Wil je echt punten scoren, doe dan wat boodschappen of kook een verse maaltijd voor als de eigenaren thuiskomen. Of neem een lekkernij zoals stroopwafels mee uit Nederland.”

Na afloop

Je allereerste oppasklus zit erop. Vergeet niet de eigenaren te vragen om een recensie, zodat het nog makkelijker is om aan je volgende sit te komen. Soms vragen ze je om vaker terug te komen en houd je contact, andere keren hoor je misschien weinig of niets van ze. Dit verschilt per huis. Beviel het? Dan kun je alweer op zoek naar het volgende huis.

De websites

De grootste en bekendste website is Trustedhousesitters.com (Bente is hier bekend mee). Hierop verschijnen dagelijks tientallen huizen – vooral uit Engeland, omdat hier de website is opgericht. Maar ook huizen van over de hele wereld én uit Nederland. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere websites zoals Mindmyhouse.com en Housecarers.com. Je betaalt dan minder commissie per jaar (bij Trustedhousesitters.com is dat rond de € 90), maar hebt ook minder kans op het vinden van een housesit.

Bente schreef meerdere blogs over haar avontuur als huizenoppasser.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Vidar Nordli Mathisen/Unsplash.com