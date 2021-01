Tekenen: waarom het zo fijn is en tips om te starten

We schrijven in Flow geregeld over hoe leuk het kan zijn om te tekenen – en een schetsboek aan te leggen bijvoorbeeld. Waarom worden we er zo blij van, en hoe begin je?

Van tekenen – en creatief bezig zijn in het algemeen – word je rustig. Je krijgt er een leger hoofd van, bijvoorbeeld. Waarom is tekenen nou eigenlijk zo fijn?

De voordelen van tekenen

Je krijgt er een leger hoofd van

Creatief zijn, of dat nu tekenen is, stempels maken uit een gum of fotograferen, is een fijne manier om je hoofd leeg te maken. Gefocust aan iets prutsen helpt om je gedachtestroom stop te zetten: je komt in een flow terecht. Als je iets maakt, is niet alleen je rechterhersenhelft actief, zoals men vroeger dacht, maar zijn er juist meerdere hersengebieden actief, verspreid over je hele brein. Je ontdekt meer over jezelf

Iets met je handen maken, houdt je een spiegel voor. Mensen zijn allemaal verschillend. Misschien ontdek je tijdens het maken dat je heel perfectionistisch bent: als je alles wat je maakt niet goed genoeg vindt, is het lastig om vooruit te komen. Of je komt erachter dat je werk eigenlijk altijd vol vlekken zit en je denkt: nou en? Op een bepaalde manier is het allebei goed. Alleen: té is niet meer fijn. Want dat kan tegenhouden dat je in die flow terechtkomt. Je bent meer gefocust

Creatief bezig zijn zorgt ervoor dat je gefocust bent op één ding, en daardoor is er in je hoofd even geen ruimte voor gedoe. Laat staan dat je tussendoor de tijd hebt om WhatsApp/Facebook/Instagram/Snapchat/Twitter/LinkedIn op je telefoon te checken.

3 websites om te starten met tekenen

Hemelsblauw.net Annemarij en Hanneke geven praktische tips om te beginnen met illustreren. Je kunt ook een gratis e-book downloaden waarin ze het allemaal nog eens uitgebreid uitleggen.

Vincentvanblog.nl Op deze site staan veel blogs met illustratietips en -ideeën. Van handen en gezichten tekenen tot digitaal illustreren en het vinden van je eigen stijl.

Sketchbookskool.com Op het YouTube-kanaal van Sketchbook Skool vind je handige tips en inspiratie, en op de website staan handige gratis e-books en kun je betaalde workshops volgen. Eerder deelden we een aantal Sketchbook Skool-video’s over beginnen met tekenen.

Teken je al wat langer? Op de Gumclub staan allerlei nieuwe ideeën en inspiratie rondom illustreren.

Leer stap voor stap tekenen met Het grote tekenboek, met 25 geïllustreerde tekenlessen van Flow-illustratoren van over de hele wereld.

