Frans Hals en de Modernen

Hij wordt nu gezien als een van de allergrootsten van zijn tijd, maar in de achttiende eeuw stoorde men zich aan de uitbundige schilderijen van Frans Hals (ca. 1582-1666). Impressionisten als Vincent van Gogh en James Ensor herontdekten zijn werk zo’n 200 jaar na zijn dood. Welke invloed Hals heeft gehad op deze mannen, kun je vanaf 13 oktober komen bekijken in het Frans Hals Museum in Haarlem.

In zijn eigen tijd was Frans Hals een gevierd schilder, maar in de achttiende eeuw was de kritiek niet van de lucht. Kunstcritici vonden hem een sloddervos die te veel aan de drank zat, en zijn werk was te uitbundig. Zijn losse manier van schilderen sloot niet aan bij de toen geldende academische stijl, met als gevolg dat de naam Frans Hals in de Gouden Eeuw in de vergetelheid raakte.

Niet alleen in onze tijd, maar ook in de negentiende eeuw waren er al influencers. Nadat de invloedrijke Franse kunstcriticus Theóphile Thoré-Bürger twee artikelen over Hals had geschreven, werd zijn werk ineens weer bewonderd en schoten de prijzen omhoog. Vanuit de hele wereld kwamen bekende schilders naar Nederland om zijn werk te bekijken. Grootheden als Manet, Liebermann, Singer Sargent en Van Gogh zagen Frans Hals als een impressionist die zijn tijd ver vooruit was. De schilder heeft een enorme invloed op hun eigen werk gehad.

Die invloed is vaak onderzocht, maar nog nooit eerder getoond. In de nieuwe tentoonstelling in het Frans Hals Museum kun je de werken nu naast elkaar zien. Met werk van onder anderen Édouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent, James Ensor, Mary Cassatt, Gustave Courbet, McNeill Whistler, William Merritt Chase en Henri Fantin-Latour.