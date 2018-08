Voorleesmarathon Anna Karenina

Op zaterdag 15 september trapt het International Literature Festival Utrecht (ILFU) af met een voorleesmarathon van twaalf dagen rond Anna Karenina, een roman met een van de belangrijkste vrouwelijke hoofdpersonen uit de wereldliteratuur.



De voorleesmarathon is een onderdeel van het Uitfeest in Utrecht en begint om 11.00 uur op het centraal station. In totaal lezen duizend bekende en onbekende vrouwen in ruim vijftig talen de duizend pagina’s van het beroemde boek van de Russische schrijver en filosoof Lev Tolstoj (1828-1910) voor. Het ILFU werkt voor de marathon samen met UN Women Nederland, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Michaël Stoker, directeur van het ILFU Festival: “Er valt veel over Tolstoj en de vrouwen zeggen, maar met Anna Karenina schiep hij een van de eerste vrouwelijke romanpersonages die hun persoonlijke geluk boven sociale conventies stelden. Anna identificeerde zich duidelijk niet uitsluitend met de rol van ‘de moeder de vrouw’ die ze in de toenmalige maatschappij kreeg toebedeeld. De commotie van de afgelopen weken geeft aan dat we over dit onderwerp ook nu, bijna anderhalve eeuw later, nog lang niet zijn uitgepraat.”