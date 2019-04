Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. Omdat we van wandelen houden, maakten we een serie met routes per provincie. Deze keer: wandelingen in Brabant.

NS-wandeling Land van Ravenstein

Je begint bij treinstation Ravenstein en loopt vervolgens door landelijk gebied, over smalle weggetjes en graspaden. Onderweg kom je de oude dijkdorpjes Demen, Dieden en Neerlangel tegen, en in de zomer kun je met het pontje de Maas over om het Middeleeuwse Batenburg te bezoeken. Je kunt kiezen of je de korte route van 9 kilometer loopt of de langere van 16 kilometer.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

OV-stapper Maasheggen

Je loopt van station Boxmeer naar station Vierlingsbeek. Onderweg kom je door het centrum van Boxmeer, loop je langs een kasteel naar de Maas en bewandel je de zand- en graspaden van het Maasheggenlandschap. Extra leuk is het om te gaan in het voorjaar, als de meidoorn in bloei staat (bloeiperiode: mei/juni). De route is in totaal 14 kilometer.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

NS-wandeling Kampina

Tijdens deze wandeling loop je van treinstation Boxtel naar het station in Oisterwijk, waarbij de grote heide van de Kampina, een natuurgebied met zeldzame planten en dieren, het hoogtepunt is. Je loopt langs smalle beekjes, door heidevelden, bossen en vennen. Met een beetje geluk kom je grazende schapen en runderen tegen. De route is in totaal 17 kilometer.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Fotografie @Bertmelisphotography, @Sieb85, @tripwebnl (uitgelichte afbeelding)