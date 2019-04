Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. Omdat we van wandelen houden, maakten we een serie met routes per provincie. Deze keer: wandelingen in Drenthe.

Groene wissel in de Drentsche Aa

Deze wandeling van 10 kilometer voert je langs de Drentsche Aa: de enige beek van Nederland die door Groningen en Drenthe loopt. Het gebied staat ook bekend om de heidevelden en kleurrijke hooilanden. Start- en eindpunt is in het dorpje Anloo. Je kunt er niet alleen met de auto, maar ook met de trein en bus komen.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Tweedaagse OV-stapper Hunzedal

Leuk als je een weekendje naar Drenthe gaat: de tweedaagse wandeling door het Hunzedal. Het is een gevarieerde route met onder meer bossen en stuifduinen, en je komt zelfs langs het grootste hunebed van Nederland. Startpunt is het dorpje Gieten en je eindigt uiteindelijk in Valthe. De eerste dag loop je 15 kilometer, waarna je kunt overnachten in Borger. De wandeling op de tweede dag is 21 kilometer.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Fotografie @Gertienas_fotos, @Molleboon, @M1rj4mmm, @Harmjanbouwers

