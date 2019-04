Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. Omdat we van wandelen houden, maakten we een serie met routes per provincie. Deze keer: wandelingen in Limburg.

Tweedaagse NS-wandeling over de Mookerheide

Het startpunt is station Cuijk en je eindigt de volgende dag bij station Nijmegen. Op beide dagen loop je 16 kilometer en kun je de route ook inkorten door een stukje met de bus te gaan.

Op dag één loop je via het centrum van Cuijk naar Mook, langs de Maas. Dan volgt een steile klim naar de historische Mookerheide, waar je op de top een mooi uitzicht hebt. Tijdens de daling kom je onder meer in het Zevendal en natuurreservaat Sint Jansberg, en loop je langs bossen en velden naar Groesbeek. Hier kun je overnachten.

Op de tweede dag wandel je vooral over smalle paadjes door weiland en bos, en ga je over meerdere heuvels.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

NS-wandeling Sint-Pietersberg

Een rondwandeling rond Maastricht van in totaal 14 kilometer: een mooie combinatie van stad en natuur. Je begint in het centrum en beklimt vervolgens de Sint-Pietersberg om van het uitzicht te genieten. Via het riviertje de Jeker loop je weer terug naar Maastricht. Je kunt de route ook inkorten naar 9 kilometer.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Fotografie @Bobluijks, @Maarten_foto