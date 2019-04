Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. Omdat we van wandelen houden, maakten we een serie met routes per provincie. Deze keer: wandelingen in Zuid-Holland.

NS-wandeling van Den Haag naar Scheveningen

Tijdens deze wandeling loop je van station Den Haag door de historische binnenstad naar de Scheveningse kust en via het Haagse bos weer terug. Leuk aan deze route is dat je niet alleen stad en natuur ziet, maar ook zee en strand. Je kunt ervoor kiezen om na 8 kilometer in Scheveningen te stoppen en de tram terug te pakken naar station Den Haag, of je loopt via het Haagse Bos weer terug. De complete wandeling is 19 kilometer.

Groene Wissels: Landgoed De Horsten, Voorschoten

Landgoed De Horsten, tot voor kort de ‘achtertuin’ van de koninklijke familie, staat centraal bij deze wandeling van 14 kilometer. Je loopt langs mooie vijvers, over weilanden met koeien en schapen en door bossen. Onderweg kom je langs een theepaviljoen, fijn om in de lentezon even een pauze te nemen.

ANWB-wandeling rond Leerdam en andere dorpjes

Deze wandeling van 12 kilometer begint in Leerdam en neemt je mee door de dorpjes Asperen en Acquoy. Onderweg loop je door verschillende landschappen, maar de langste rivier van Nederland, de Linge, is nooit ver weg. Het is extra leuk om op pad te gaan in april, als de appel- en andere fruitbomen in bloei staan.

