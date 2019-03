Weekendtip: Movies that Matter Festival in Den Haag

Op de redactie wisselen we vaak tips uit voor films of programma’s die we interessant vinden. Vanaf morgen kun je de hele week naar het Movies that Matter Festival in Den Haag.

Van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 maart zijn in het Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui allerlei films en documentaires te zien rondom het thema mensenrechten – van feminisme tot migratie en duurzaamheid. Wil je na afloop nog wat meer verdieping, schuif dan aan bij een van de nagesprekken. Met activist Shakila Ibrahimkhail bijvoorbeeld, die uit Afghanistan vanwege haar gevaarlijke werk als journalist naar Nederland vluchtte. Of met filosoof (en oud-profvoetballer) Martine Prange.

Op de website van het festival vind je het uitgebreide programma, inclusief blokkenschema met de tijden en locaties. Je kunt losse kaarten kopen of een strippenkaart voor zes films en/of documentaires.

Meer informatie vind je op de website van het festival.

Fotografie Movies That Matter