Wil je een plekje in de Flow Big Illustration Calendar 2019?

De Flow scheurkalender 2019 wordt heel bijzonder. Een ode aan de illustratie. En een verzameling van de leukste illustratoren van over de hele wereld, met maar liefst 365 verschillende tekeningen.

Ben je illustrator en wil je kans maken om in de Flow scheurkalender 2019 te staan? Dan kan dat nu. Stuur je favoriete illustratie voor 1 februari 2018 naar: caroline.buijs@sanoma.com.

We vermelden bij de illustratie uiteraard je naam, website en Insta-account, en natuurlijk krijg je de kalender thuisgestuurd.

De kalender wordt wereldwijd verspreid.

Wat hebben we nodig:

– Afbeelding in 300 dpi

– Je naam die bij de illustratie moet komen te staan

– Je adres (om de kalender te versturen)

– Je website (komt bij illustratie te staan)

– EN als je die hebt: Instagram account (komt bij de illustratie te staan).

LET OP:

– Redactie Flow bepaalt welke illustratie wordt geplaatst

– We hebben 365 plekken te vergeven

– We gebruiken je illustratie nergens anders voor

– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.