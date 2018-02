Workshop-duo: Marloes & Aaf

Illustrator Marloes de Vries en columnist Aaf Brandt Corstius geven op 12 mei samen een workshop ‘tekenen en schrijven’ in Amsterdam. Ze vertellen wat je ervan kunt verwachten.

Wat gaan jullie doen tijdens deze workshop?

Marloes: “Ik ga aan de slag om te tekenen en Aaf gaat met de deelnemers schrijven. Halverwege de dag wisselen we de groep. Er zal wel één uitgangspunt zijn, waardoor het teken- en schrijfgedeelte weer samenkomen. Ik vind dat beeld en tekst elkaar enorm versterken, dus de dag gaat ook over hoe je van twee ambachten één resultaat kunt smeden.”

Aaf: “Ik heb allerlei oefeningen bedacht die we gaan doen, maar die hou ik liever nog even geheim. Dat is leuker voor de onbevangenheid. Maar verwacht vooral korte oefeningen die uitmonden in een column, een kort stukje proza, iets wat lijkt op een blog, of zelfs een gedicht! Ik geef ook een heleboel praktische tips, over de ideale laatste zin, kopjes maken, inspiratie zoeken en het vinden van de ideale columnlengte.”

Wat is de kracht van jullie samenwerking?

Aaf: “Tekenen en schrijven komt allebei vaak neer op goed observeren, en dat kunnen we oefenen die dag. Het gaat ook om lekker vrij je gang te gaan, je niet te laten tegenhouden of beperken door je eigen, bekende stijl van tekenen en schrijven. Als je veel tekent, is het heel leuk om een keer te schrijven, en andersom. En dat beïnvloedt je andere (teken- of juist schrijf)talent dan ook weer.”

Marloes: “Ja, juist onze combinatie maakt deze workshop waanzinnig interessant. Je komt er als deelnemer niet onderuit om uit je comfortzone te stappen en iets nieuws te proberen. En precies daar ontstaan de mooiste dingen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen te werken?

Marloes: “Aaf meldde zich aan voor mijn workshop. Ik vond dat waanzinnig leuk, want ik lees al jaren haar columns en had ook haar Handboek voor de moderne vrouw in de kast staan. Toen Aaf me vroeg of ik samen met haar een workshop wilde organiseren, zei ik natuurlijk direct ‘ja’.”

Aaf: “Ik volgde Marloes al een tijdje op Instagram, en zag dat ze workshops gaf. Omdat ik ook van tekenen en schilderen houd, en haar stijl leuk vind, heb ik er eentje gedaan. Tijdens die workshop besloten we al min of meer dat we er samen een keer een zouden moeten geven!”

Wat spreekt jullie aan in elkaars werk?

Marloes: “Haar humor en nuchterheid. Ze kan dingen zo schrijven dat je denkt: ‘dat is precies wat ik ook dacht’, maar wat je zelf niet zo kon verwoorden. Ze gunt je ook een kijkje in haar leven en niet zomaar een kijkje: ze leidt je rond. Daar moet je ballen voor hebben. Die heeft Aaf.”

Aaf: “Ik vind Marloes’ illustraties mooi, en ook vaak grappig. Soms is het zelfs bijna een soort column, in heel kort bestek. Ik herinner me de eerste die ik zag; iemand die intens tevreden op de bank met pizza in haar eentje oud en nieuw viert. Dat vond ik zo veelzeggend, en een heel goed onderwerp. Eigenlijk een heel verhaal in een tekening gevat.”

Is deze workshop geschikt voor iedereen?

Aaf: “Ja, er is geen instapniveau. Ik vind het juist altijd heel verfrissend als de een heel onbevangen begint en de ander al jaren ervaring heeft. Daarin kun je ook een hoop van elkaar leren. Vaak komen mensen tijdens die workshops ineens op heel andere ideeën over zichzelf. Zo maakte ik ooit iemand mee die dacht dat ze columns wilde gaan schrijven, maar tijdens een dag workshop leerde dat fictie veel geschikter voor haar was.”

Meer weten over de workshop?