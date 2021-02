Droogboeket of shampoobars maken? Met Spot volg je workshops aan je eigen keukentafel

Normaal gesproken gaan we gezellig samen met vriendinnen, zussen of collega’s naar een workshop. Nu dit niet kan heeft Spot een oplossing. Ze bieden online workshops en DIY pakketten aan, die je gewoon vanuit huis kunt volgen.

Op de site van Spot vind je verschillende mensen die een workshop aanbieden. Van het leren fotograferen tot het maken van kransen, natuurlijke schoonmaakmiddelen en journals. Elke keer kun je weer iets anders proberen. Ze zijn, volgens bedenkster Sientje Palmans, bedoeld om je helpen met je zoektocht naar creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, groei en ont-moeten.

Naast het bestellen van de ‘thuispakketten’ vind je er ook mooie locaties voor als je zelf een workshop wilt gaan geven en leuke ideeën voor een uitje met vrienden, familie of collega’s (voor als het weer mag).

Natuurlijk kun je zelf op zoek gaan naar een workshop die precies bij jou past. Wij hebben een paar van onze favorieten op een rijtje gezet.

Cursus zelf shampoobars maken

We schreven al eerder over duurzame shampoobars. Je doet veel langer met je shampoo en zijn ook nog eens veel beter voor het milieu doordat ze niet in plastic verpakt zitten. In deze workshop van Spot kun je de shampoobars zelf maken. Je krijgt thuis een box opgestuurd met allerlei ingrediënten en kunt dan aan je keukentafel aan de slag.

Meer informatie over deze workshop vind je op de site van Spotworkshops.

Je eigen droogboeket samenstellen

Zelf worden we altijd blij van een mooi boeket op tafel. Al helemaal als hij ook nog eens zelfgemaakt is. Bij deze workshop krijg je thuis een pakket opgestuurd om je eigen droogboeket te maken met daarbij een video met uitleg.

Boost je brein

In deze drukke samenleving die soms veel ons vraagt hebben we behoefte aan rust. Met deze online workshop zorg je door middel van video’s met opdrachten hopelijk voor meer kalmte en minder slapeloze nachten.

Voor alle workshops van Spot kun je terecht op hun website.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com