3 x Bomen planten voor een betere planeet

Dat we collectief steeds duurzamer gaan leven is goed. Ook is het tijd voor de volgende stap: regeneratie.

Bij duurzaamheid gaat het er om dat de aarde niet uitgeput raakt en voor een lange – duurzame – manier leefbaar blijft voor mensen, dieren en planten. De natuur heeft een regenererend vermogen en kan zichzelf herstellen. Alleen in de mate waarop we de aarde uitputten, kunnen we de natuur inmiddels ook helpen bij het herstel. Landschapsregeneratie, regeneratieve landbouw en klimaatpositieve bedrijfsvoering zijn enkele van de next steps op het gebied van regeneratieve ontwikkelingen die de aarde mooier achter moeten laten. Hoe kun je zelf aan regeneratie bijdragen door het planten van bomen?

Trees for All

Bij Trees for All kun je bomen in Nederland en het buitenland planten. En CO2 compenseren, bijvoorbeeld als je op vliegvakantie gaat. Je kunt een boom als verjaardagscadeau geven aan iemand of bedrijven kunnen voor ieder verkocht product een boom planten. Door nieuwe bossen te planten en bestaande bossen te herstellen draagt Trees for All bij aan CO2-absorptie, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding.

Treedom

De internationale organisatie Treedom plant bomen bij lokale boeren in landen als Kenia, Kameroen en Guatemala. Koop je een inheemse cacao-, koffie-, mango-, avocado- of andere boom dan draag je bij aan verschillende lokale en globale voordelen. Zo kunnen de boeren en hun gezin een gezond bestaan opbouwen, worden voedingrijke gebieden gecreëerd, neemt CO2-absorbtie toe door de vergroening en kunnen de vruchten van de bomen gegeten of verkocht worden. Extra leuk is dat je op het platform van Treedom “jouw” boom kunt volgen, meer leert over deze specifieke boomsoort en de CO2-compensatie jaarlijks ziet groeien.

Plant een Olijfboom

Bomen planten voor vrede, dat is wat Plant een Olijfboom doet. Door gesponsorde olijfbomen te planten bij Palestijnse boeren zet deze community zich in voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël. In Palestina zijn zo’n zeven miljoen bomen te vinden die gemiddeld 200-300 jaar oud zijn. De oudste olijfboom in Palestina is 4.500 jaar oud. En de olijfboom is een symbool geworden voor vrede, hoop, wijsheid en welvaart. Door het conflict tussen Israël en Palestina worden tienduizenden bomen ontworteld of ontoegankelijk voor Palestijnen. Door olijfbomen op ongecultiveerd privé land van Palestijnen te planten, lopen de boeren minder risico dat het land geconfiskeerd wordt. Olijfbomen planten in Palestina is daarmee een geweldloos verzet wat bijdraagt aan vrede en een groenere planeet.

Tekst en fotografie Nina van Hilst