3x zomerse fietsroutes in Nederland

De wind door je haren, de zon op je bol en een mooi stukje van Nederland ontdekken. We verzamelden drie zomerse fietsroutes. Door het koninklijke bos Peddel je graag flink door, dan is de Paleis Het Loo-route een aanrader. Deze fietstocht van 54 kilometer voert door de bossen bij Kroondomein Het Loo, het landgoed op de Veluwe van ruim 10.000 hectare dat al eeuwenlang in het bezit is van de Oranjes. Je fietst er door uitgestrekte bossen en langs heidevelden, en kunt pauzeren in de tuinen van Paleis Het Loo. Startpunt van deze route is Kasteel Cannenburch in Vaassen; vlakbij zijn fietsen en e-bikes te huur. Deze route vind je op Fietsen123.nl

Paleis Het Loo is tot medio 2021 gesloten in verband met renovatie. De tuinen (en stallen) zijn wel toegankelijk, en ook Kasteel Cannenburch is te bezoeken.

Langs trekvogels en kraal

Mossels en Bløf zijn onlosmakelijk verbonden met de Zeeuwse kust, maar de Panoramaroute langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen heeft meer te bieden. Deze lange fietsroute (39 kilometer) doorkruist het landschap tussen Breskens en Cadzand.

Onderweg kom je langs verschillende natuurgebieden, zoals het bij trekvogels geliefde Waterdunen en het natuurreservaat de Verdronken Zwarte Polder. Hier vind je bijzondere planten zoals lamsoor en zeekraal, maar ook zeedistel, zeevenkel en strandbiet. En er broeden allerlei bijzondere vogels, waaronder de nachtegaal en de roodborsttapuit.

De route is verkrijgbaar bij VVV-inspiratiepunten of op Zeeland.com.

De stad uit

Holysloot, Zuiderwoude, Ransdorp, Zunderdorp, Broek in Waterland en Monnickendam. De Buiksloterdijkroute leidt je langs dorpen en eindeloze weilanden in dit waterrijke gebied net boven Amsterdam. Vanaf het startpunt in Uitdam fiets je dertig kilometer over smalle fietspaden, klinkerweggetjes en de dijken van Waterland. Op een warme dag kun je onderweg een duik nemen of pootjebaden.

Deze route vind je Fietsnetwerk.nl

