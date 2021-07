3x zomerse wandelroutes in Nederland

Wandelen is heerlijk voor het leegmaken van je hoofd, om bij te kletsen met een vriend of om gewoon te genieten van de mooie natuur. We verzamelden drie zomerse wandelroutes in Nederland. Stappen door het platteland Klompenpaden zijn mooie, gemarkeerde wandelingen dwars door het boerenland (soms loop je koeien of schapen tegen het lijf) en de natuur van de provincies Utrecht en Gelderland. Ze zijn uitgezet en worden onderhouden door vrijwilligers. Een aanrader is het Speuldepad (zestien kilometer, inkorten kan): een afwisselende route vanaf landgoed Staverden in Ermelo. Je loopt door donkere bossen, langs kronkelende beekjes en heide, en met een beetje geluk kom je bijzondere dieren tegen: er wonen onder andere ijsvogels en edelherten in dit gebied. Deze route vind je op Klompenpaden.nl

Op de hoogste duintop Wandelen door de duinen van Schoorl in Noord-Holland betekent af en toe flink klimmen en dalen. Zo begint de tien kilometer lange Boswachterspad Noordzeewandeling met een flinke klim naar het hoogste duin van Nederland. Op de top word je beloond met een weids uitzicht over bossen, heide en poldergebied. Bijzonder is dat in de oude bossen van de Schoorlse Duinen tientallen vogelsoorten broeden. Een fijn rustpunt op deze route is dan ook het vogelmeer, waar je behalve de veldleeuwerik, groene specht en doderaar op warme dagen ook zandhagedissen kunt spotten. Deze route vind je op Staatsbosbeheer.nl Paarse pracht

In augustus kleuren de heideplanten paars, hét moment voor een wandeling over bijvoorbeeld de Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Dit natuurgebied ligt in het uitgestrekte heuvellandschap vlak bij Heerlen, waar zich na elke heuvel een nieuw vergezicht ontvouwt. De ongeveer vijf kilometer lange route gaat over de heide, langs vennen en door bossen. En van april tot oktober kun je er een schaapsherder met zijn kudde en honden tegenkomen.