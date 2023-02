Afval scheiden: hoe doe je het goed?

Mogen theezakjes nou in de groene bak? Afval scheiden kan behoorlijk verwarrend zijn. Maar goed recyclen is wel degelijk zinvol, dus even wat dingen op een rij.

Waarom is het nou zo belangrijk om je afval goed te scheiden? Omdat we met zijn allen op die manier veel energie en kosten besparen, schrijft de de Volkskrant. Want ja, er zijn machines die ons vuilnis ook achteraf kunnen sorteren, maar daarbij blijft meer restafval over, dat vervolgens onnodig wordt verbrand. En recyclen mag dan duur zijn, en nog niet kostendekkend, volgens afvalcoach Thea Molenaar, van afvalverwerkingsbedrijf HVC is het altijd nog goedkoper dan verbranding. Bovendien kan de afvalstoffenheffing die we moeten betalen zo omlaag.

Welke bak?

Wordt al dat afval ondanks het scheiden niet gewoon weer bij elkaar gegooid? Nee, daar klopt niets van, zegt Hendrik van de Vijver van HVC, afval scheiden maakt juist veel verschil. Maar hoe weet je nou precies wat in welke afvalbak moet? Was een theezakje nou wel of geen gft? Goed nieuws: steeds meer producten vallen duidelijk binnen een categorie, wat tot minder restafval leidt. Sinds kort mogen de koffiepads en theezakjes dus ook bij het groente, fruit & tuinafval, want de kleine restjes kunststof die erin zaten zijn inmiddels vervangen door een biologisch afbreekbare variant.

Waar aan denken?

Het streven van Nederland: in 2050 moeten alle weggegooide materialen worden hergebruikt. Dat is mooi, maar intussen kunnen we zelf alvast wat preciezer te werk gaan:

De nieuwste aanwinsten voor het gft-afval zijn dus koffiepads en theezakjes. Koffiecupjes (ook composteerbare) moeten nog wel bij het restafval, want die vergaan niet snel genoeg. Overigens zijn die vaak in te leveren bij de fabrikant, waar ze wél gerecycled kunnen worden.

Enveloppen met venster mogen bij het oud papier. Je hoeft het plastic niet uit de enveloppen te scheuren (mag natuurlijk wel). Ook papieren mappen met ringbanden kunnen erbij. Belangrijker is dat het papier schoon en droog is, dus hou de deksel dicht bij een regenbui.

Bij het pmd-afval (plastic, metaal & drinkpakken) mogen vooral verpakkingen of plastic wegwerpmaterialen. Dus plastic bordjes, het blik van tomatenpuree of het cellofaan om bloemen en tijdschriften. Ook doppen van pakken en (bier)flesjes mogen erbij. Piepschuim moet dan wel weer bij het restafval.

Plastic hoef je niet schoon te maken. Schraap een yoghurtpak wel helemaal leeg. Verfresten zijn schadelijk, dus deze kunnen bij het klein chemisch afval. Zwart plastic, zoals plantenbakjes, moet nog bij het restafval. De sorteermachine herkent dat nog niet als plastic.

Vlees- en zuivelresten mogen bij het gft-afval. Wil je je bak niet vies maken? Verpak het dan in een krant. Ook keukenpapier met bijvoorbeeld olijfolieresten mag bij het gft. De korst van de kaas moet dan weer wel bij het restafval.

Alle kledingresten horen in de textielbak – de kleding mag dus kapot zijn. Ook hier geldt weer: schoon en droog. Daarbij kun je ook oude handdoeken, schoenen, hoeslakens, knuffels of tafelkleden voegen. Scheelt weer restafval.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Fotografie Ricardo Mendoza Garbayo/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 25 februari 2023