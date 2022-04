Bente onderweg naar Santiago: mijn paklijst voor een lange wandeltocht

Online editor Bente van de Wouw liep in 2019 na een burn-out, paniek- en angststoornis de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en schreef er een boek over: Onderweg. In deze blog deelt ze haar paklijst voor een lange wandeltocht.

Het kan nogal overweldigend zijn: het maken van een paklijst. Want wat neem je mee tijdens je wandeltocht en wat kun je beter thuis laten? Op een zware rugzak zit je namelijk niet te wachten, maar te weinig meenemen kan ook voor ongemak zorgen. Zo had ik spijt dat ik geen sandalen had meegenomen, maar had ik beter één boek in plaats van twee mee kunnen nemen. Hieronder de paklijst zoals ik het voor een volgende tocht zou doen.

Paklijst voor een lange wandeltocht

Algemene uitrusting

Een rugzak. Ik koos de Osprey Stratos van 36 liter. Voor mij perfect omdat ik klein en licht ben en niet te veel gewicht mee wil nemen, maar ik kan me voorstellen dat sommigen een grotere inhoud nodig hebben.

Een paar inklapbare wandelstokken. Ze lijken misschien overbodig, maar vooral bij het dalen hebben ze me enorm ondersteund. Zo hoefden mijn knieën niet al het gewicht op te vangen. En ze zijn ook ideaal voor extra grip als het bijvoorbeeld glad is.

Een hoofdlamp. Voelde me eerst nog een beetje voor schut lopen om met zo’n ding op mijn hoofd, maar nu zou ik hem niet meer willen missen. Het is je leeslampje als je in een donkere slaapzaal nog wat wilt lezen, de ideale zaklamp voor als je in het donker loopt en je hebt je handen altijd vrij.

Een heuptasje waar je al je belangrijke spullen in kunt doen. Zo kun je je grote tas met een gerust hart af en toe af doen zonder bang te zijn belangrijke of dure spullen kwijt te raken.

Waterdichte plastic zakjes.

Een regenhoes voor je rugzak (bij mij zat die bij mijn rugzak inbegrepen).

Wasknijpers. Niet alleen handig voor het ophangen van je was, maar ze komen soms ook in andere situaties van pas.

Kleding

Drie T-shirts die ik constant rouleer. Ik gebruikte ze ook om in te slapen.

Een hardlooplegging voor de koude dagen en een kort broekje voor de warme dagen. Je kunt ook voor een afritsbroek gaan, maar dat heeft niet mijn persoonlijke voorkeur.

Twee sportbeha’s.

Drie onderbroeken.

Een dunne trui die ook meteen dient als hoofdkussen (voor als die er niet is).

Een dun fleece-vest.

Twee paar wandelsokken.

Schoenen. Die heb je vanzelfsprekend niet in je tas zitten, maar trek je meteen aan.

Sandalen voor als je eenmaal op je bestemming bent (zijn ook ideaal om een dagje op te lopen als je blaren krijgt van je andere schoenen).

Regenjas.

Petje voor als de zon flink schijnt.

Slapen en verzorging

Een dunne slaapzak (al ligt de dikte ervan natuurlijk aan de weersomstandigheden).

Slaapmasker.

Oordopjes.

Make-up doekjes en de basis make-up.

Borstel.

Zonnebrandcrème.

Medicijnen.

EHBO-kit, jodium en een naald om je blaren mee door te prikken (dit werkte bij mij beter dan blarenpleisters).

Leukoplast. Ideaal om je doorgeprikte blaren of andere wondjes mee te beschermen tijdens het wandelen.

Microvezel handdoek.

Zonnebril.

Een blok zeep (om ook haren en kleding mee te wassen).

Eten en drinken

Een spork, zodat je onderweg wat makkelijker kunt eten.

Twee waterflesjes van een halve liter (check van tevoren hoe vaak je je water kunt bijvullen).

Energierepen voor als je plotseling honger krijgt en er geen eetmogelijkheid is.

Magnesiumtabletten. Vanaf het moment dat ik ze ging slikken, werden mijn spieren minder stijf na het wandelen.

Documenten en overig

Contant geld (je kunt niet overal pinnen).

Paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs.

In mijn geval een pelgrimspaspoort.

Verzekeringspas (en andere belangrijke pasjes).

Reisgidsje.

Een dwarsligger (je weet wel, zo’n klein horizontaal boekje).

Oortjes om muziek te luisteren.

Opladers en een powerbank.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Joel Jasmin Forestbird/Unsplash.com