Beter voor de wereld zorgen #1: waar begin je?

Wil je ook wel meer doen om wat duurzamer te leven, maar weet je niet waar te beginnen? Deze week belichten we in drie blogs wat je kunt doen. Deel 1: maak het jezelf makkelijk.

Waar begin je, als je je zorgen maakt over de bio-industrie, de ontbossing en het overmatige plasticgebruik? Die problemen zijn zó groot en jouw persoonlijke acties lijken zo klein en onbeduidend. Er zijn excuses te over om geen duurzaam gedrag te vertonen. Het bedrijfsleven vervuilt tenslotte nog veel meer dan wijzelf. We kúnnen niet allemaal tegelijk van het gas af. En de buurman scheidt zijn afval ook niet. Toch is het belangrijk niet individueel maar collectief te denken. Dus niet: als ik in mijn eentje stop met vliegen, lost dat de milieuproblemen voor geen meter op, daarom boek ik toch die lastminute vlucht naar Milaan. Maar wel: als iedereen stopt met onnodige vliegreisjes levert dat een substantiële milieuwinst op, daarom moet ik het ook niet meer doen.

Het juiste duwtje

Alle kleine beetjes helpen, dat vindt ook Liza Luesink, expert op het gebied van gedragsverandering. Samen met Joyce Croonen begon ze elf jaar geleden haar bedrijf Duwtje, met het verlangen om écht een verschil te maken. Luesink: “Wat kan werken is een techniek die we in de gedragspsychologie aanduiden met ‘implementatie intentie’. Ook wel de ‘als, dan’-methode genoemd. Stel je wilt minder plastic afval veroorzaken. Als je een implementatie intentie maakt, beeld je je in: bij het boodschappen doen neem ik mijn eigen tas(sen) mee. Als je dat visualiseert – je ziet voor je hoe je op maandagavond bij je wekelijkse boodschappen die boodschappentassen met wat extra zakjes of bakjes meeneemt – ontstaat er in je brein een gebaand pad. De kans is daardoor groter dat je op het moment dat je daadwerkelijk boodschappen gaat doen, getriggerd wordt en denkt: ik pak mijn boodschappentas en daar horen die zakjes en bakjes bij.

Nieuwe gewoontes aanleren

Je kunt het jezelf vervolgens nog makkelijker maken door standaarden te creëren. In dit geval is de ‘standaard’ dat die bakjes en zakjes altijd in je tas zitten – je legt ze thuis na het uitpakken dus meteen terug. Dat kost in het begin even moeite, maar de truc is dat je op die manier nieuwe gewoontes automatiseert zodat je je duurzame gedrag zo makkelijk mogelijk maakt voor jezelf. Je hebt in je brein allerlei verbindingen die ervoor zorgen dat je iets snel kunt verwerken, iets makkelijk kunt doen, iets goed kunt begrijpen. Als je iets voor het eerst doet, vergelijk ik dat altijd met een zandpaadje. Het is een beetje hobbelig en lastiger begaanbaar. Maar hoe vaker je in je brein over dat paadje bent gegaan, des te makkelijker het wordt.”

Tekst Beanca de Goede Fotografie Lia-An Lim/Unsplash.com