Beter voor de wereld zorgen #3: praktische tips om mee te beginnen

Welke kleine stappen kun je zetten om beter voor de wereld te zorgen? Praktische tips van een gedragsveranderaar helpen je concreet op weg. Vandaag: leg de lat eens een beetje lager.

Liza Lueslink is expert in gedragsverandering, en weet precies waarom het zo moeilijk is te beginnen met een duurzamer manier van leven. Vaak heeft dat te maken met moedeloosheid (wat ik doe is een druppel op een gloeiende plaat) of we willen te snel veel grote stappen zetten, waardoor je al snel ontmoedigd raakt als het niet lukt dit nieuwe gedrag vol te houden.

Tips van Liza:

Maak een lijstje met dingen die je zou willen veranderen en kies daarvan iets kleins. Huur bijvoorbeeld eens een elektrische fiets om naar je werk te gaan. Maak het leuk. Je wilt een positieve ervaring, zodat je gedrag voor herhaling vatbaar is. Doe het met iemand samen: een vriendin, collega of je partner. Begin nu. Uitstellen heeft weinig zin. Want ook straks, na die verjaardag of de kerstvakantie, ben je druk.

Leg de lat eens wat lager

Eenmaal begonnen smaakt duurzaam gedrag vaak naar méér, blijkt uit onderzoek van Motivaction. Wie afval scheidt, gaat sneller op een plastic-dieet. Wie overstapt op havermelk in zijn koffie zal ook vaker de kaas laten staan. Liza Lueskink: “Het punt bij veel mensen is dat ze te ambitieuze doelen hebben. We willen meteen vegetariër worden. Terwijl je beter kunt beginnen met: laat ik eens één dag in de week geen vlees eten. Ligt de lat te hoog, dan denk je al snel: ja, als dat allemaal ook niet meer mag, laat dan maar. Dat zou jammer zijn, want met kleine stapjes maken we met z’n allen wel degelijk het verschil.”

