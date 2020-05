Bewuster leven: wat kun je zelf doen?

In zijn boek Hoe gaan we dit uitleggen beschrijft journalist Jelmer Mommers in heldere taal wat we kunnen doen voor het klimaat, en waarom we überhaupt iets zouden moeten doen. Drie voorbeelden van bewuster leven.

Eet meer plantaardig

Zo’n vijftien procent van alle broeikasgassen is rechtstreeks terug te voeren op de veeteelt. De helft tot driekwart van alle landbouwgrond wordt voor veevoer en begrazing gebruikt. Indirect zorgt productie van dierlijke producten ook voor uitputting van de zoetwatervoorraden. Echt groene energie

Zo’n twaalf procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door het energieverbruik van gebouwen. Het mooie van overstappen naar een écht groene energieleverancier is dat de achterliggende logica op veel meer terreinen toepasbaar is. In drie woorden: geld op groen. Waarom stoppen bij een groen energiebedrijf? Vergroen je reis

Als we blijven vliegen, doen we alle vooruitgang in andere sectoren teniet. Voorbeeld: een boeing 747 neemt voor een langeafstandsvlucht meer dan 190 ton kerosine mee. Met 410 passagiers aan boord zijn dat per passagier vier badkuipen vol. Gelijk aan 530 ton CO2-uitstoot.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Herson Rodriguez/Unsplash.com