Binnenkort reis je met de nachttrein naar Praag, Verona en Wenen

Nog even en we kunnen met de nieuwe nachttrein naar de mooiste steden binnen Europa reizen. Een stuk duurzamer dan vliegen.

Vanaf 15 oktober rijdt de nieuwe nachttrein onder de naam GreenCityTrip twee keer per week naar Europese steden als Verona, Praag, Wenen, Venetië en Milaan. We konden al reizen met de Nightjet naar Oostenrijk en Duitsland en er zijn al genoeg dagtreinen zoals de Thalys en de Eurostar, maar deze nieuwe trein zorgt voor een nog betere verbinding met allerlei andere Europese steden.

Stuk duurzamer

Voor een tripje naar bijvoorbeeld Milaan hoef je nu niet meer persé het vliegtuig te pakken, en dat scheelt, ook voor het milieu. Zo kost volgens GreenCityTrip de gemiddelde vlucht zo’n 282 kilo CO2 per passagier. Ga je met de trein, dan is dat nog maar 22 kilo.

Zo’n nachttrein is er nog niet naar iedere stad, maar er wordt verwacht dat er in de nabije toekomst steeds meer nachttreinen zullen komen. Zo wil European Sleeper ook een nachtverbinding met Warschau opzetten, die we in 2022 zouden kunnen verwachten.

Nog meer nachttreinen, nu en straks

Amsterdam – Wenen / Innsbruck (2021)

Sinds 25 mei weer dagelijks van Nederland naar Oostenrijk. Parijs – Nice

De komende tien jaar wil de Franse overheid ongeveer tien nachttreinverbindingen opstarten. De eerste is er al: Parijs – Nice met stops in o.a. Marseille en Toulon. Praag – Boedapest – Split / Rijeka

De Tsjechische commerciële vervoerder RegioJet is actief bezig nachttreinen te laten rijden. Die van Praag naar Rijeka (Kroatië) rijdt al, met stops in Bratislava en Boedapest. Amsterdam – Zürich (2021/2022)

De Zwitserse, Oostenrijkse en Nederlandse spoorwegen zijn van plan om eind 2021/begin 2022 de nachttrein Amsterdam – Zürich in ere te herstellen. Brussel – Amsterdam – Praag (april 2022)

European Sleeper start in april 2022 met de nachttrein naar Praag. Brussel – Amsterdam – Warschau (2022)

European Sleeper wil ook een nachtverbinding met Warschau opzetten. De trein naar Praag zou dan rijtuigen krijgen die afsplitsen naar Polen. Stockholm – Brussel (2022)

De Zweedse overheid subsidieert een nachttrein van Stockholm en Malmö naar Keulen en Brussel, die vanaf de zomer van 2022 moet gaan rijden. Brussel – Berlijn (2022)

De Belgische start-up Moonlight Express probeert een hotel-restauranttrein tussen Brussel en Berlijn op de rails te krijgen. Zürich – Rome (2022)

Vanaf december 2022 zou je vanuit Zwitserland per directe trein naar Rome moeten kunnen. Een mooie aanvulling op de nachttrein Amsterdam – Zürich. Alpen Express

Wintersporttrein van de Treinreiswinkel vanuit Nederland naar de Oostenrijkse Alpen. Londen – Schotse Hooglanden

De Caledonian Sleeper is alleen al de moeite waard om de adembenemende uitzichten op de Hooglanden bij zonsopgang en zonsondergang. Kijk ook op Nightjet.com van de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB, die al heel wat nachttreinen hebben rijden, ook naar Nederland dus. De ÖBB is daarin serieus aan het investeren en vernieuwen.

Tekst Bente van de Wouw / Chris Muyres Fotografie Laura Cleffmann/Unsplash.com