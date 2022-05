De dahliatuin van Rachel (2): de bollen gaan de grond in

Vorige zomer ging Flow’s Rachel aan de slag met een eigen pluktuin. Deze keer wisselt ze de gemengde bloemensoorten in voor haar favoriete bloemen: dahlia’s.

“De zon schijnt fel aan de hemel op een zondag wanneer ik besluit dat het tijd wordt voor het poten van de bollen. Nieuwsgierig haal ik alle zakjes uit de kartonnen doos. Cafe au lait, Joyfull investment, Edge of Glorie. De mysterieuze namen vliegen me om de oren. Dat belooft wat. Ik zou ze natuurlijk allemaal op kunnen zoeken en bordjes neerzetten in de bodem, maar ik kies ervoor om het een verrassing te laten zijn. Extra leuk wanneer straks de eerste bloemen verschijnen (hopelijk!).

Ik denk aan de tips die Isabeau me eerder gaf: ongeveer veertig centimeter ruimte tussen elke bol. Samen met de vriend van mijn zus ga ik aan de slag. We spitten de grond om, maken een indeling, graven gaten en zo zitten de dahliaknollen al vrij snel in de grond. Een paar gieters water erover en klaar is Kees. Langs de randjes van de border gooi ik nog wat losse zaden voor fleurige zomerbloemen. Ik negeer het woordje ‘zonnebloem’ op een zakje zaden en stop van alles in de bodem. (Vorig jaar werden de zonnebloemen meters hoog en mijn ouders riepen dit jaar: niet weer.)

Nog meer dahlia’s

Ik kreeg van een vriendin van mijn moeder nog een extra zakje met een dahliaknol, toen ze hoorde van mijn plannen. Die poot ik in een grote terracotta bloempot. Meteen een handige tip trouwens wanneer je een kleinere tuin of een balkon hebt. Je kunt je bloementuin natuurlijk ook creëren in verschillende potten. Staat meteen heel gezellig.

Sinds een tijdje woon ik samen met mijn vriend en daar hebben we helaas geen tuin. Maar goed nieuws: ik spotte een klein randje bij de voordeur, waar een paar ‘vage planten’ staan. Daar is misschien nog wel wat plek voor een aantal dahlia’s. Ik ben benieuwd: zitten bij jullie de dahliaknollen al in de aarde?

Tekst en fotografie Rachel Vieth