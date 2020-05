De duurzame zeepbakjes van Foekje Fleur

Ontwerper Foekje Fleur (31) woont met haar man en kippen in een duurzaam huis in Rotterdam. Ze maakt onder andere haar eigen zeepbakjes van gerecycled plastic.

Waar zet jij je voor in?

“Ik probeer met mijn ontwerpen bij te dragen aan het verminderen van plastic in en om het huis. Plastic kan mooi materiaal zijn, maar zoals we het nu gebruiken, is het erg vervuilend. Met mijn werk probeer ik meer bewustwording over plastic te creëren.

Hoe doe je dat?

“Tijdens de research voor de Bubble Buddy – mijn zeepbakje met rasp waardoor plastic schoonmaakflessen overbodig worden – ging ik naar de oevers van de Maas om te kijken hoeveel plastic daar lag. Ik had gehoord dat plastic via de rivieren naar de zee stroomt en daarna in de oceanen terechtkomt. Ik vond er vooral veel flessen van schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten, sommige zelfs uit de jaren zestig. Die vergaan dus gewoon niet.

Ik deed onderzoek naar alternatieven voor plastic flessen en kwam uit bij blokken zeep. Ik maakte al een tijdje zeepbakjes van keramiek voor vrienden en toen ik een grote opdracht kreeg, heb ik het materiaal aangepast. Ik ben plastic flessen gaan inzamelen om te recyclen. Via oproepjes in de pers en op social media ontving ik duizenden flessen, en daar heb ik twee jaar geleden de eerste exemplaren van de Bubble Buddy van gemaakt.”

Waarom word je hier blij van?

“Als iets alleen maar voor de sier is, vind ik het niet genoeg waarde hebben om het te gaan produceren – er zijn al zo veel mooie spullen op de wereld. Elke dag ben ik weer verrast dat zo veel mensen enthousiast zijn over mijn ontwerp en nu zeep willen gebruiken in plaats van producten in plastic flessen. Die positieve benadering van de duurzaamheid spreekt me erg aan.”

Wat is jouw gouden groentip?

“Op YouTube kijk ik filmpjes van Homesteaders in Amerika – dat zijn mensen die zo onafhankelijk mogelijk proberen te leven – en op Instagram volg ik de hashtags #wastefree en #plasticfree. Zo krijg ik veel inspirerende tips. Verder gebruik ik relatief kleine, dunne handdoeken, die drogen snel en kosten tijdens het wassen minder energie, wasmiddel en water. En als ik iets nodig heb, kijk ik altijd eerst of het wordt aangeboden op Marktplaats – of ik stel daar een ‘alert’ in als ik het niet direct kan vinden.”

Nieuwsgierig naar de producten van Foekje Fleur? Bezoek dan eens haar website.

Dit interview vind je terug in Flow 4, een themanummer over natuur en duurzaamheid.

Tekst Jeannette Jonker, Claudia Jagermann, Liesbeth Vijfvinkel Fotografie Foekje Fleur