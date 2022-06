Deze wandelroute is bekroond tot de beste van Benelux

Voor als je zin hebt in een lange tocht: het Nederlandse Hondsrugpad is uitgeroepen tot de beste wandelroute van Benelux.

Het was nog even spannend welke wandelroute ging winnen. Uit een lijst van achttien verschillende routes, bleven uiteindelijk de vijf beste over: Biesboschpad, Dutch Mountain Trail, Hondsrugpad, Ons Kloosterpad en één Belgische tocht: La Lesse et La Lomme par les GR.

Terug in de tijd

Wat de jury deed kiezen voor het Nederlandse Hondsrugpad? Dat had vooral te maken met de uitstekende bewegwijzering, de onverharde paden en de grote afwisseling van landschappen. Leuke aan de route is ook dat je soms het idee hebt terug in de tijd te gaan. Je volgt namelijk oude karrensporen, loopt door het beroemde veengebied in Drenthe en door eeuwenoude dorpen.

Zo’n 166 kilometer beslaat het Nederlandse deel van de tocht, dat start in Groningen. Het pad houdt echter niet op in Nederland, het gaat verder de Duitse grens over, waar je nog zo’n 160 kilometer loopt tot de finish. In totaal bedraagt de route 325 kilometer en is het onderverdeeld in 20 etappes tussen de 10 en 25 kilometer.

Ook extra handig: er zijn genoeg slaapplekken onderweg, zoals B&B’s en hotels. Klinkt goed!

Tekst Bente van de Wouw Bron HLN Fotografie Joran Quinten/Unsplash.com