Dit helpt volgens Kirsten Dorrestijn tegen stress

“Sinds ik kinderen heb, vind ik het leven minder zwaar omdat het niet meer alleen om mij draait. Ik heb ook minder tijd om te tobben over wat ik hier op aarde doe. Tijdens mijn studie had ik vooral in de winter last van depressies. Ik voelde me soms van mensen afgesneden waardoor ik ze als een bedreiging zag. Maar toen ik zwanger was, ervaarde ik ineens zo veel liefde – ook tijdens klets­praatjes met vreemden op straat. Ineens begreep ik dat veel mensen het goed met me voorhadden. Vriendinnen uit mijn studietijd die minder lief bleken dan ik dacht, heb ik de deur uit geduwd. Ik omring me nu alleen nog met lieve mensen.”

Haal een tegel uit je tuin

Doe één ding tegelijk “Kijken naar planten en dieren doe ik overal waar ik ben, de hele dag door. Daarvoor hoef je niet per se naar een natuurgebied te reizen. Als ik in de tuin zit, worden mijn ogen en oren automatisch getrokken naar alles wat zoemt en fladdert. Al haal je maar één tegel uit je tuin of zet je een pot op je balkon: je zult ervan versteld staan hoe leuk het is om daar een plantje te zien groeien en naar de dieren te kijken die erop afkomen. In de winter heb ik een zogeheten Tuiny Forest geplant – een inheems bos op zes vierkante meter – en het voelt zo goed om hommels en bijen iets eetbaars te kunnen bieden.”

“In eerste instantie dacht ik na het volgen van een mindfulnesscursus dat ik er niet veel aan had gehad. Maar blijkbaar pas ik veel dingen toch ongemerkt toe. Zo probeer ik nooit twee dingen tegelijk te doen: als ik de aardappels aan het schillen ben en ook mijn mail wil checken, raak ik gestrest. De was ophangen, door de stad fietsen, naar de supermarkt gaan: ik probeer er de tijd voor te nemen en me niet te haasten.” Zie het positieve

Ook de redactie somt wat levenslessen op. “Tijdens het schrijven van mijn boek werd ik steeds somberder, omdat ik ontdekte dat het niet alleen slecht gaat met de insecten, maar ook met de egels, de kikkers, de hazen. Ik lag ’s nachts wakker – zouden mijn kinderen later ooit nog een vlinder kunnen zien? – en vroeg me af of ik naar een klimaatpsycholoog moest. Totdat ik dacht: hoe zou het positiefste scenario eruitzien? Ik zag begroeide steden voor me, en biodiversiteit hoog op ieders agenda staan. Door dat beeld, én de overtuiging dat die situatie mogelijk is, lig ik niet meer wakker.” Interview Caroline Buijs Fotografie

“Ik vond het heel spannend om van Amsterdam naar Zutphen te verhuizen – op twee mensen na kende ik er niemand – maar de stad voelt als een oase. Mensen glimlachen hier en er wonen veel oude mensen die de tijd hebben om een praatje te maken. Wat ook hielp, is dat ik me op een Facebook-pagina van vrouwen in Zutphen uitgebreid heb voorgesteld. Bij het lezen van alle warme reacties moest ik huilen, en met een ­aantal vrouwen ben ik bevriend geraakt. Het leerde me dat je er niet voor moet terugschrikken om dingen te doen die je spannend vindt.”