5x een duurzamer nieuw jaar

De feestdagen zijn weer voorbij en het is tijd voor een frisse start. Misschien wel met de wens om meer te doen aan duurzaamheid in huis. Waar begin je? Welke voornemens zijn makkelijk om vol te houden? We geven je vijf tips voor een duurzamer nieuw jaar.

Als ieder mens een voetafdruk van 1,63 mondiale hectare zou hebben, zou de aarde dit aankunnen. Wereldwijd gebruiken we echter zo’n 2,7 hectare per persoon. Een gemiddelde Nederlander gebruikt zelfs 4,9 hectare per jaar. We gebruiken dus te veel aan grondstoffen en energie en dit aantal mag omlaag. Waar kunnen we de grootste impact maken op het verkleinen van onze voetafdruk? Een gemiddeld Nederlands gezin heeft in volgorde van grootheid de meeste impact door het kopen van kleding en spullen, voeding, energie in huis, autorijden, vliegen en overig. Hoe kunnen we dit omlaag krijgen?

Minderen

De makkelijkste manier voor een duurzamer leven is minderen. Door minder te kopen, minder (ver) op vakantie te gaan en minder eten te verspillen verklein je de CO2-uitstoot, verminder je afval en heb je een minder nadelige impact op de planeet. De vraag die je kan helpen bij minder te kopen is “heb ik het echt nodig?”. Waarop je antwoord vaker nee zal zijn dan verwacht. Bijkomend voordeel is ook dat je minder geld uit geeft.

Minder afval

Eentje die aansluit bij minderen is minder afval. Het meeste afval wat we produceren komt van onze dagelijkse boodschappen. Probeer in de supermarkt te kiezen voor onverpakte producten, ga eens naar de markt waar de onverpakte groenten zo in je tas kunnen en neem je eigen zakken mee naar de bakker. Het is een leuk experiment om te kijken hoeveel afval je minder zult hebben met deze kleine aanpassingen.

Meer plantaardig eten

Iedere dag vlees eten is voor de meeste mensen verleden tijd. Er zijn steeds meer lekkere en makkelijke vleesvervangers verkrijgbaar. En de vegetarische of vegan recepten groeien met de dag. Ook zuivel kan steeds makkelijker worden vervangen door plantaardige varianten als havermelk en vegan kaas. Vind je minder vlees eten nog lastig? Je kunt ook kleinere porties vlees gebruiken, kip eten is qua klimaatimpact beter dan rundvlees en biologisch is beter voor het dierenwelzijn. Ook kan het goed werken om te starten met één plantaardige dag en dit uit te breiden zodra je meer gewend bent aan het koken zonder vlees, vis of zuivel.

Bewuster kopen

Natuurlijk is minder kopen nog altijd het beste. Alleen wat we kopen heeft ook impact. Door ons meer bewust te worden van de afkomst van onze spullen, kunnen we ook betere keuzes maken. Tweedehands spullen zijn al geproduceerd en hebben geen nieuwe grondstoffen en productie-uitstoot. Er zijn genoeg merken die produceren met zorg voor de planeet, de makers en dierenwelzijn. En ook de materialen die we kopen zijn meer of minder belastend op de planeet. Zo is er bijvoorbeeld minder water nodig voor de productie van linnen dan van katoen, is de afkomst van het hout wat je koopt belangrijk tegen ontbossing of zijn producten waar veel chemicaliën voor worden gebruikt niet goed voor de mens, dier en natuur.

‘Buy less, choose well and make it last’ is hierbij een mooie leidraad. Bewuster worden duurt jaren en het is een mooie groeicurve wanneer je steeds meer leert. Als je een product gekocht hebt kun je opzoeken wat de impact van dit item is en zo leren hoe het bij een volgende aankoop beter te doen.

Maken en vermaken

Doordat we zo makkelijk nieuwe spullen kunnen kopen, zijn we een beetje verleerd om dingen te maken. Een gaatje in een kledingstuk, ondergoed of sokken kan worden dicht gemaakt. Een elektrisch apparaat kan met behulp van de repair shop, een handige buurman of een YouTube tutorial wellicht weer worden gemaakt. En die broek of jurk die niet meer past, kan mogelijk worden vermaakt zodat hij weer goed zit. Voordat we iets weggooien en door nieuw vervangen, is het een leuke uitdaging om te kijken of je het kunt repareren of vermaken.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Kelly Sikkema/Unsplash