De Waslijn: een simpele manier om je kleding te ruilen

Span een waslijn, hang je kleding eraan en ruilen maar. Anouk Janssen bedacht de Waslijn: zo simpel kan het zijn om een kledingruil te organiseren én nieuwe mensen te ontmoeten.

Anouk bedacht in 2014 de Waslijn en de spelregels zijn simpel: je hangt een aantal kledingstukken aan een waslijn en krijgt een coupon voor dezelfde hoeveelheid kledingstukken die je vervolgens van de lijn mag halen.

Verbinden

“Ik woonde in een nieuwe buurt en zag zo veel verschillende mensen op het schoolplein. Ik dacht: hoe kan ik iedereen op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden en nieuwe mensen leren kennen zonder weer in ‘m’n eigen type mensen-bubbel’ te blijven?”

Kledingruil organiseren

In Zwolle en Beilen wordt nog geregeld een Waslijn-ruilmiddag georganiseerd, en in Leersum is een soortgelijk concept onder de naam Ruil je rijk. “Er popten door heel Nederland Waslijnen op. Wat er overblijft aan ­kleding wordt gedoneerd aan een goed doel.”

Verhalen

“Het echte verhaal achter een ­kledingstuk dat aan de lijn wappert, maakt het speciaal. ‘Die jurk droeg ik op de bruiloft van m’n broer!’ hoor je dan bijvoorbeeld, en zo raak je in gesprek met iemand met wie je anders misschien nooit in contact was gekomen.”

Meer lezen en bekijken?

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst Fotografie Daniël Spase/Unsplash.com