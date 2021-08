Goed voor de natuur: de Bio-bos van Bloomon

Misschien ken je ze wel: de bossen van Bloomon. Deze zomer komen ze, net als vorig jaar, met een Bio-bos. Met honderd procent biologische bloemen én een duurzame verpakking.

Maar hoe werkt dat precies zo’n Bio-bos? Bloomon werkt voor deze bos alleen samen met Nederlandse kwekers die biologisch te werk gaan. Ze gebruiken bijvoorbeeld natuurlijke mest en zorgen voor diversiteit op hun akker. De verschillende bloemen in de Bio-bos zijn in de volle grond en op natuurlijke wijze gekweekt.

Doordat de bloemen in het boeket afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, het seizoen en de natuur, kan je bos steeds iets anders zijn. Zo krijg je elke keer een diverse bos bloemen.

Duurzaam verpakt

Het leuke van Bloomon is dat je de bloemen thuisgestuurd krijgt. Zo kun je iemand (of jezelf) verrassen met een bloemetje ‘door de brievenbus’. Ook bij de verpakking heeft Bloomon nagedacht over duurzaamheid. De box is gemaakt van honderd procent gerecycled karton en het papier is van gras. Zelfs het kaartje met informatie over de bloemen is van duurzaam papier met bloemzaadjes.

Je kunt de Bio-bos bestellen via de website van Bloomon. De bossen zijn nog tot eind september te bestellen. Maar het is wel afhankelijk van het aanbod op dat moment.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Bloomon