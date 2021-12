Wat doen sociale ondernemers als Roetz?

Soep van geredde groenten, kleding gemaakt door nieuwkomers en samen tuinieren voor verbinding. Steeds meer mensen starten een onderneming waarbij niet winst maar de impact op de maatschappij en natuur bovenaan staan. Maak kennis met Roetz.

Sociaal ondernemen

Ondernemen met een missie, dat is wat sociaal ondernemen doet. En die is niet alleen om geld te verdienen maar om bij te dragen aan oplossingen voor sociale, maatschappelijke en/of duurzame vraagstukken. Bij een sociale onderneming kun je een product kopen of activiteit doen en daarmee helpen de wereld een stukje mooier te maken. Een win-winsituatie voor iedereen.

Roetz

Waar een klein landje groot in kan zijn: fietsen. Er wordt geschat dat in Nederland 23 miljoen fietsen zijn. En hoewel we steeds meer gaan fietsen, belanden elk jaar een miljoen fietsen bij de afvalhoop. Niet als het aan Roetz ligt. Zij maken van oude fietsenframes nieuwe fietsen. En dit doen ze in een sociaal atelier in Amsterdam samen met vrouwen en mannen die moeite hebben een baan te vinden. Deze talenten worden opgeleid tot fietstechnicus en hebben hiermee een toekomstperspectief op werkgebied.

De oude frames worden roestvrij gemaakt en opnieuw gespoten in vrolijke kleuren. Ook krijgen ze nieuwe elementen als wielen en de techniek. Wat uit de sociale werkplaats komt zijn stralende fietsen en e-bikes, klaar voor een nieuw leven. Kies je voor een Roetz-fiets, dan draag je bij aan het principe van minder afval en een meer sociale maatschappij. En als bonus rijd je op een mooie en fijne fiets.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Roetz